Bruno Reis dá “diretona” para Beyoncé: “2024 é logo ali” | A TARDE

Que o fandom de Beyoncé é grande, todo mundo sabe, mas a norte-americana parece ter caído também nas graças dos políticos de Salvador. O prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), por exemplo, já fez questão de convidar a superestrela para ficar mais tempo na cidade e, quem sabe, “virar” o ano por aqui.

“Obrigada por escolher nossa cidade, entre tantas outras no mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali”, escreveu ele em suas redes sociais, frisando o convite para o réveillon.

Vale lembrar que Salvador receberia, pela primeira vez, na Festa da Virada, um artista internacional. No entanto, o rapper nigeriano Divine Ikubor, conhecido profissionalmente como Rema, cancelou a participação e foi substituído por Pabllo Vittar.

Quem também celebrou a vinda de Beyoncé foi o secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho. “Alegria gigante de fechar 2023 com Beyoncé coroando a verdade: Salvador Capital Afro das Américas”, disse o gestor.

Declaração de amor

Mais de dez anos após vir a Salvador, a norte-americana Beyoncé voltou à cidade e causou o maior furor, na noite desta quinta-feira, 21. A cantora marcou presença na festa Club Renaissance, que faz parte das ações de lançamento do seu filme "Renaissance: a Film by Beyoncé", que acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Em meio a euforia do público, foi até difícil ouvir o que a superestrela falava, quando subiu ao palco, vestida com um capuz prata brilhante e segurando a bandeira do estado da Bahia. Ela fez um breve discurso e homenageou os baianos.

“Não há ninguém como vocês. A primeira e única Bahia. Quero que vocês aproveitem o resto da noite. Estou tão feliz em ver vocês”, declarou-se.