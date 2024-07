Curso de Música para mulheres e pessoas LGBTQIAP+ inscreve até esta quarta

São 30 vagas disponíveis - Foto: Divulgação

Mulheres que queiram se iniciar em Música tem até esta quarta, 17, para se inscreverem na segunda turma do curso gratuito de Iniciação e Percepção Musical. As aulas, realizadas pelo Instituto A Mulherada, são voltadas para mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

São 30 vagas disponíveis. O curso vai ensinar teoria musical, buscando desenvolver a acuidade auditiva para a apropriação da linguagem musical, por meio de solfejos, atividades rítmicas com o corpo e ditados melódicos e rítmicos.

As aulas serão ministradas pela professora Letícia Nascimento, a partir de 20 de julho, aos sábados, das 14h às 16h no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade (CRDH – UNEB), no Carmo.

Mulheres cis, lésbicas, bissexuais, travestis, transsexuais e transgêneros, oriundos da comunidade do Centro Histórico e áreas adjacentes, bem como das periferias de Salvador também podem participar.

SERVIÇO

O que: aulas de Iniciação e Percepção Musical

Quando: a partir de 20 de julho de 2024

Quanto: Gratuito

Onde: Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade (CRDH – UNEB)

Inscrição: LINK AQUI

Mais informações: @institutoamulherada

