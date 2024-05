Em 3 dias, Capão in Blues impulsionou cultura e economia na Chapada | A TARDE

O Capão in Blues, festival de blues realizado no coração da Chapada Diamantina, encerrou sua primeira edição no sábado, 11, após três dias de atividades. Sob o céu estrelado do Vale do Capão, a vila recebeu um público diverso de várias regiões.

Mesmo com previsões meteorológicas desafiadoras, o festival seguiu e agitou pessoas de todas as idades e origens, que se reuniram para celebrar a música e a cultura durante o Dia das Mães de maneira especial.

Durante os três dias, o público desfrutou de apresentações de artistas nacionais e internacionais, como a banda local Candombá Blues e os veteranos Blues Etílicos (RJ) e Keith Dunn (EUA).



Além das performances musicais, o festival ofereceu oficinas, parque de diversões e até Passeios de Balão, enriquecendo a experiência dos participantes.

O evento recebeu cerca de duas mil pessoas por dia, totalizando quatro mil ao longo do fim de semana. O festival foi elogiado pela qualidade das apresentações e pelo impacto na economia e na cultura local.

Diretor Geral da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute avalia que o propósito do evento foi totalmente atingido.

"Sentimo-nos imensamente recompensados com a qualidade do que foi apresentado, da estrutura montada e da receptividade do público. Um evento único que enche de orgulho nós do Grupo A TARDE e especificamente da A TARDE FM. Até 2025!”.

Para Ilnah Oliveira, coordenadora da diretoria de qualificação e segmentação da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o festival foi um sucesso em todos os aspectos.

"O feedback que recebemos destacou a qualidade do festival. O evento atraiu um público que além de consumidores culturais e apreciadores da boa música e das belezas naturais do Vale do Capão, contribuiu para a economia local ao utilizar serviços de hospedagem, restaurantes e lojas".

Um dos organizadores do evento, José Costa conta que a expectativa de público foi atingida com sucesso e houve um retorno grande de reservas de pousadas.

“O mercado em si abraçou o festival e conseguimos atingir o nosso objetivo, que é movimentar a economia do local. Grande parte das pousadas tiveram 100% de lotação. Restaurantes sempre cheios. Conseguimos realmente criar um fluxo bom e movimentar a economia do Vale do Capão”, destacou.

O festival contou ainda com a iniciativa 'Recicla Capão', que reforçou o compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, promovendo a reciclagem e a limpeza da vila após as festividades.

CEO da Viramundo Produções, empresa organizadora do evento, Ildazio Tavares Jr. avalia que o festival reforça que a cultura e a arte são motores de geração de emprego e renda.

"Em três dias de festival, dobramos a população do Capão, de maneira sustentável, sem agressão ao meio ambiente e todos os espaços estavam lotados: pousadas, restaurantes e muito mais. A cultura existe para unir, prosperar e enriquecer a todos. E deixo aqui minha mensagem: o ano de 2025 está logo ali, então, preparem-se para o Festival CIB – Capão In Blues 2025".

