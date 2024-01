Fã que venceu câncer celebra a vida no show de 30 anos de É O Tchan | A TARDE

“É O Tchan, para mim, representa a oitava maravilha”. É dessa maneira que a enfermeira Isabel Castro, 50 anos, define o seu amor pelo grupo, que celebrou 30 anos de existência com um show realizado no último domingo, 7, no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador. A fã aproveitou a oportunidade para celebrar a sua vitória em uma batalha contra um câncer de mama.

Apaixonada pela banda desde o seu surgimento, ela revelou em entrevista ao Portal A TARDE que já fez uma “loucura” pelo grupo. “Como sou enfermeira e trabalho em regime de plantão, eu estava escalada para trabalhar todas as quintas-feiras de um referido mês. E o Tchan fazia shows no mesmo dia em uma casa de show em Piatã, na Bali Beach. Pedi para a colega tocar todos os plantões do mês comigo, pois precisava fazer um curso às quintas-feiras. Ou seja, o curso era os ensaios do É O Tchan. E assim consegui trocar os plantões e fui feliz em todos os ensaios do mês”, contou.

Isabel já perdeu as contas de quantas apresentações do É O Tchan ela foi. “Acho que milhares”, brincou. “Eu morava em Itapuã, por isso eu ia todas as quintas para os ensaios do Tchan em Piatã na casa de shows. Fora os anos que saí no Bloco Pagode Total e os outros shows que já fui. Só não fui naqueles que não deu para ir mesmo”, afirmou.

A fã completou afirmando que enxerga no É O Tchan o “motivo para celebrar a graça de vencer um câncer de mama”. “Aqui, nos 30 anos do É O Tchan, aproveitei para festejar e comemorar a vida, pois quem vence um câncer vive de novo, e é uma pessoa vitoriosa. É assim que me sinto, vitoriosa”, finalizou Isabel.

A jornalista Juliana Rodrigues, 38 anos, e a gestora de Recursos Humanos, Gilmara Baraúna, 43, também marcaram presença na apresentação. Elas contaram ao Portal como foi a experiência delas nesse momento histórico.



Para Juliana, foi como revisitar a infância. “Foi um show de 30 anos e eu tenho 36. Eu acompanhei o Tchan em várias fases da minha vida, como criança e adolescente. Quando eu vi as roupas que eu usava quando era criança, meu Deus, aquilo foi uma loucura”, disse.

“Hoje, a gente já traz uma outra percepção, de compreensão também das letras, do duplo sentido. Mas, assim, hoje o que nós assistimos no TikTok, essas dancinhas, a gente já metia dança bem antes. Então, foi massa! Muito bom ver o encontro de gerações de pessoas que compartilham do mesmo propósito, que é se divertir e dançar, e muito bem. Quando Carla Perez subiu no palco, meu Deus, foi uma loucura, foi a representação do meu grupo de dança de uma infância inteira”, destacou.

Gilmara Baraúna disse que o show superou “todas as expectativas” dela. “Cantei e dancei músicas que nem lembrava mais. Senti uma emoção enorme com toda a nostalgia que tomou conta de todos que estavam lá na mesma energia e vibração. As Sheilas com o mesmo rebolado de 20 anos atrás e a surpresa da presença de Carla Perez foi muito massa. Foi um momento mágico”, completou.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro