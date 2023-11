Juliette encerra parceria com empresa de Anitta | A TARDE

Juliette Freire anunciou, nesta segunda-feira, 13, que rompeu o contrato com a gravadora Rodamoinho Records, fundada por Anitta, sua amiga pessoal. O Grupo divulgou a informação na manhã de hoje no Instagram, e a cantora compartilhou o post em um storie. O vínculo entre Juliette e a Rodamoinho começou em 2021, assim que ela deixou o BBB 21, e se encerrará em janeiro de 2024.

“Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria”, diz o comunicado.

Desde que assinou com a empresa, a ex-BBB sofreu ataques por pelo menos quatros projetos musicais e visuais, todos acusados de plágio. O primeiro EP, “Juliette”, foi acusado de plagiar títulos de singles da banda Boogarins, visto que três das seis músicas tinham títulos iguais às letras do grupo goiano. Além disso, a capa do disco também gerou problemas por parecer com a arte de "Indestrutível”, single de Pabllo Vittar.

Juliette ainda foi acusada de plagiar Manu Gavassi, no álbum visual “Gracinha”, e a imagem da música "Batucada”, de Iza. O caso mais recente de suposto plágio envolveu Emicida. O cantor se chateou com o projeto “Magia Amarela", de Juliette e Duda Beat, que seria uma campanha da Bauducco. A empresa cancelou a divulgação, e a música foi deletada das plataformas digitais.

A vencedora do BBB 21 se desculpou e disse que era apenas contratada pela marca para a música, sem qualquer envolvimento no processo de criação: "Informamos que a música Magia Amarela faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos.

Amizade continua

No fim de semana, a cantora esteve com a amiga Anitta, que fundou o Grupo Rodamoinho, e também é representada pela empresa. As duas publicaram registros se divertindo em uma festa, no sábado, 11, no Rio de Janeiro.



Confira comunicado:

Desde que assinou com a empresa, a cantora foi acusada de plágio por pelo menos quatro projetos | Foto: Reprodução | Redes Sociais