Palhaços do Rio Vermelho abrem temporada de eventos com show de forró | A TARDE

Tradição no Carnaval de Salvador, o bloco Palhaços do Rio Vermelho, que está longe da folia momesca, abre a nova temporada de eventos com uma festa junina, no dia 1º de junho, às 20h, no Marabô Gastro Music, localizado no Shopping Free Shop do Rio Vermelho.

O Arraiá dos Palhaços será animado pelos grupos Sanfona DuLé, Bando Salvador do Forró, Dj RogerN’Holl e a OIES.oficial. O público pode aproveitar da liberdade e criatividade para se fantasiar de palhaço caipira e se divertir ao som de Xote, Forró e Baião.

Os ingressos estão disponíveis na Plataforma Sympla.





Serviços O que? Arraiá dos Palhaços do Rio Vermelho Que dia? 01/06/2024 Que horas? 20 horas Onde? Marabô Gastro Music, no Shopping Free Shop do Rio Vermelho.

