Parte de calota craniana de Mingau é retirada para aliviar pressão

Rinaldo Oliveira Amaral, chamado de Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, teve uma parte da calota craniana, situada na região direita do crânio, retirada durante cirurgia realizada no último domingo, 3, no Hospital São Luiz, em São Paulo. O músico está em estado grave.

Segundo a equipe médica, o procedimento teve o objetivo de aliviar a pressão craniana provocada pelo inchaço do cérebro, conforme informação divulgada pelo jornal Metrópoles.

Mingau foi baleado na cabeça no último sábado, 2, em Paraty, no Rio de Janeiro, enquanto passava de carro pela Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. O projétil atingiu a parte frontal esquerda da cabeça e atravessou a caixa craniana.

O local é ponto de venda de drogas. Uma das hipóteses é que um traficante tenha atirado contra o veículo por engano. O baixista foi transferido para o Hospital São Luiz no domingo e no mesmo dia passou por uma cirurgia de emergência que durou mais de 3h.

O neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, podem ser necessários novos procedimentos cirúrgicos, pois podem formar coágulos de sangue e alguns vasos “são destampados”, disse ao Metrópoles. No entanto, médicos do hospital São Luiz afirmam que é precoce projetar sequelas para o músico.