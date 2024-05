Produtora que faria turnês de Ivete e Ludmilla deve mais de R$ 2,6 mi | A TARDE

A produtora 30e, responsável por turnês de artistas nacionais e internacionais, acumula dívida superior a R$ 2,6 milhões, segundo o Splash, que teve acesso a certidão de débitos trabalhistas da empresa, a qual também está sendo acusada de descumprimento contratual após o cancelamento das turnês de Ludmilla e Ivete Sangalo, na manhã dessa quarta-feira, 15.

>>> Ivete cancela turnê dos 30 anos de carreira: “Decisão dolorosa”

>>> Após Ivete, Ludmilla também cancela turnê e desabafa: “Fico triste”

Segundo o portal, no documento, emitido no início da tarde de ontem, consta que há dez processos de autuação abertos no sistema do Ministério do Trabalho. As multas estão ligadas ao descumprimento de regras estabelecidas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O artigo 157 da legislação, que aparece em maior frequência, trata, entre outras coisas, das normas de segurança e medicina do trabalho.

Além disso, a produtora foi punida por manter funcionários sem registro. O estabelecido pela legislação é que o empregador que descumprir a regra está sujeito a uma multa de R$ 3 mil por trabalhador não registrado.

>>> Produtora se pronuncia sobre cancelamento de turnê de Ivete Sangalo

>>> Após Ivete e Ludmilla, fãs questionam cancelamento de mais shows

Aberta em maio de 2017 com um capital social de R$ 300 mil, segundo informações da Receita Federal, a 30e afirma que mais de três milhões de pessoas são impactadas anualmente pelos eventos que “promove, realiza e produz.”

A 30e ainda não se pronunciou sobre a dívida.

Publicações relacionadas