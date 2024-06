Silvanno Salles faz show gratuito em shopping de Salvador; saiba mais | A TARDE

O cantor Silvanno Salles vai fazer um show gratuito no Salvador Norte Shopping. O evento acontecerá nesta quinta-feira, 6, a partir das 19h, no Piso L3.

A ação faz parte de um projeto do centro de compras, que decidiu tornar especiais as comemorações do Dia dos Namorados e os festejos juninos. A partir desta quarta-feira, 5, grandes nomes do gênero musical vão se apresentar no shopping.

Nesta quarta, a banda Estakazero se apresenta. Nos dias seguintes, além de Silvanno Salles, também farão shows Jeane Lima, Cangaia de Jegue e Trio de Sanfoneiro, entre outros.

Confira a programação completa 05/06 – Quarta-feira – Estakazero – Praça Central (Piso L1) 12h às 13h 06/06 – Quinta-feira – Silvanno Sales – Palco Amvox (L3) – 19h 07/06 – Sexta-feira – Jeane Lima – Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h 07/06 – Apresentação de quadrilhas – Palco Amvox (Piso L3) – 18h 08/06 – Sábado – Forró do Esqueminha- Palco Amvox (L3) – 19h 09/06 – Domingo – Cadeira de Brin (infantil) – Palco Amvox (L3) – 15h 12/06 – Quarta-feira – DIA DOS NAMORADOS – Dan Valente e Kina Rodrigues – Palco Amvox (L3) – 19h 14/06 – Sexta-feira – Cangaia de Jegue – Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h 14/06 – Apresentação de quadrilhas – Palco Amvox (L3) – 18h 15/06 – Sábado – André e Mauro Palco Amvox (L3) – 19h 16/06 – Domingo – Norberto Curvello (infantil) – Palco Amvox (L3) – 15h 21/06 – Trio Sanfoneiro – Palco Amvox (L3) – 15h 21/06 – Apresentação de quadrilhas – Palco Amvox (L3) – 18h 22/06 – Trio Sanfoneiro – Palco Amvox (L3) – 15h 23/06 – Trio Sanfoneiro Palco Amvox (L3) – 15h

