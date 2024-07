Solange Almeida integra nova edição de projeto em streaming

Solange Almeida em show neste São João - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio às celebrações de São João, o forró, ritmo tradicional do Nordeste, ganha destaque ainda maior na plataforma Deezer Brasil. Nesta sexta-feira, 21, foi lançada a nova edição do projeto “Forró Viral”, reunindo grandes artistas para apresentar faixas inéditas e exclusivas. Entre os nomes selecionados está a renomada cantora baiana Solange Almeida.

Com quase 38 anos de carreira, Solange Almeida, uma das vozes mais icônicas do forró, contribuiu para a playlist com a canção “Presente de Deus”. Além dela, artistas como Kadu Martins, Felipe Amorim, Vitinho Imperador, Melody e DJ JeffdePL também foram convidados a participar deste projeto que visa celebrar e promover o forró.

“O forró sempre foi presente na minha vida desde muito nova. Minha mãe ouvia muito, principalmente no período junino. Na Bahia é uma tradição e a paixão é muito forte pelo São João”, afirmou Solange Almeida, ressaltando a importância cultural do forró.

Kadu Martins, conhecido por hits como "Novinha OnlyFans" e "Halls Na Língua", participou com a faixa “Tentei Te Amar” e revelou ao Portal A TARDE a felicidade em ser convidado para fazer parte do projeto como cantor, já que em 2021 ele esteve entre os compositores da faixa “DDD”, gravada por Matheus Fernandes.

Kadu Martins, cantor e compositor | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“A nova geração do Forró está chegando com tudo e com muitas influências. A gente está pegando influências de outros ritmos e tentando colocar no Forró para ver se fica legal, e até agora deu tudo certo, nós conseguimos. Eu fico muito feliz pelo convite e por poder trazer esses novos ritmos, esse novo estilo, tanto de gravação de voz, de interpretação, como de letra também, que é uma coisa que importa muito pra gente", contou o artista cearense.

Felipe Amorim, um dos artistas mais ouvidos atualmente, lançou a música “Armadura”, somando à sua já impressionante marca de 363 milhões de streams com seu EP "Cadê o After". Vitinho Imperador, que ganhou destaque com o hit "Volta Rapariga", apresenta a inédita “Nega Amor”, consolidando sua posição como uma das grandes apostas do piseiro.

Leia mais: Festa de São João mobiliza baianos e turistas

Leia mais: Vai curtir? Veja as atrações do São João desta sexta-feira em Salvador

A jovem Melody, conhecida pela mistura entre pop, funk e piseiro, apresenta a inédita “Tô Nem Aí pra Tu (I Love You)”. Por fim, o DJ JeffdePL, famoso pelo xote funk “Tô Invisível”, viralizado no Instagram e TikTok, contribui com “Forrozinho Hoje na Onda do Gin”.

Polly Ferreira, editora sênior de Música na Deezer Brasil e responsável pela curadoria do forró na plataforma, destacou a importância do projeto. Ela, inclusive, marcou presença no festival “10 Horas de Arrocha”, um dos maiores eventos do gênero arrocha do Brasil, realizado em Salvador e em cidades do interior da Bahia.

Polly Ferreira, editora sênior de Música na Deezer Brasil | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Eu sempre digo que o forró foi, é, e sempre será viral. O que mudou desde os tempos de Luiz Gonzaga até os dias atuais foi a forma de viralizar. As plataformas digitais estão ajudando a impulsionar esse gênero brasileiro tão rico, fazendo com que o nordeste ganhe visibilidade global. E para mim, uma paranaense que ganhou alma nordestina ao assumir a curadoria do forró na Deezer, tem sido uma honra poder intermediar essa 'viralização' do forró, e celebrar esse momento com a criação do projeto Forró Viral".



A editora explicou que a escolha dos artistas envolve um criterioso processo de seleção, mesclando artistas consolidados e em ascensão, representando diversas regiões do Brasil e garantindo a inclusão de mulheres.

“Estudamos muito sobre o gênero e muitas vezes passamos anos observando um artista antes de convidá-lo para participar de um projeto nosso. O DJ JeffdePL é um exemplo de um artista que acompanho desde o ano passado e que assisti de perto o seu desenvolvimento local e que agora estamos apostando na visibilidade nacional dele fazendo parte do Forró Viral”, revelou Polly ao Portal A TARDE.

Desde seu lançamento em 2021, o projeto “Forró Viral” se tornou o maior projeto original da Deezer no Brasil, com grande aceitação do público e dos artistas. Seu objetivo é celebrar e promover o forró, destacando sua importância cultural. Entre os maiores sucessos está a faixa “Espumas Ao Vento”, escrita pelo pernambucano Accioly Neto em 1997, e que ganhou uma versão na voz de Zé Vaqueiro, um dos novos nomes do forró atual.