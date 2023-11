Taylor Swift encontra família de fã que morreu em show | A TARDE

A cantora Taylor Swift encontrou neste domingo, 26, após sua última apresentação da turnê no Brasil, em São Paulo, a família de Ana Clara Benevides, fã que morreu após passar mal durante o primeiro show da cantora no país, no Rio de Janeiro.

Os parentes da jovem estiveram presentes no camarim da cantora e registraram o momento com uma foto que circulou pelas redes sociais. Os familiares foram vistos na área VIP do estádio, durante o show de Taylor da “The Eras Tour”.

A família de Ana Clara Benevides está presente no show de hoje da "The Eras Tour" em São Paulo.#SaoPauloTSTheErasTour



Taylor também escreveu uma mensagem para Adriana Benevides, mãe de Ana, com uma foto da garota, e entregou para a família.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, acabou falecendo após passar mal enquanto estava na grade do estádio Engenhão, onde ocorreu o evento.