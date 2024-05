Venda de ingressos para show extra de Bruno Mars no Rio é suspensa | A TARDE

Empresa responsável pelos shows do cantor Bruno Mars no segundo semestre deste ano no Brasil, a Live Nation suspendeu, na manhã desta quinta-feira, 9, a pré-venda e venda geral de ingressos para o segundo show do cantor no Rio de Janeiro, previsto para o dia 5 de outubro.

“Atendendo a solicitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré-venda e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para o dia 05 de outubro no Estádio Nilton Santos, serão postergadas”, diz um trecho da nota divulgada pela Live Nation.

Nesta quinta, o prefeito Eduardo Paes (PSD) voltou a afirmar que não vai autorizar os shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro nos dias 4 e 5 de outubro, antes do 1º turno das eleições, no dia 6.

A Live Nation não divulgou atualizações sobre a nova data ou sobre a realização do show previsto para o dia 4 de outubro, mas afirmou que está em colaboração com o gabinete do prefeito. As vendas para os shows de São Paulo e Brasília foram mantidas.

“Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento”, afirma o comunicado.

No X (antigo Twitter), Paes se manifestou e citou a empresa organizadora. “Não comprem!!! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa @LiveNationBR! Vou acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor”, escreveu.



“Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade”, continuou.

Polêmica

Paes avisou, nessa quarta-feira, 8, em suas redes sociais, que o município não daria autorização para o show de Bruno Mars na cidade no dia 4 de outubro - uma data extra, o dia 5, foi anunciada depois, diante da alta procura por ingressos.

“O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos”, pontuou Paes.

O prefeito continua: “Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 4 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A Prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio”.

