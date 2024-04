Além de Brasil do Brasil: relembre outros registros polêmicos da Globo | A TARDE

A decisão da Tv Globo, de solicitar o registro do termo 'Brasil do Brasil', bordão usado por Beatriz Reis no Big Brother Brasil 24, surpreendeu muita gente.

Entretanto, este não é o primeiro caso de registro feito pela emissora envolvendo seu elenco.

LEIA TAMBÉM

Globo registra 'Brasil do Brasil' e Beatriz pode ser impedida de usar

Em 2023, por exemplo, a Tv Globo contestou o pedido de registro do termo “Didi e Sua Turma”, marca artística envolvendo o humorista Renato Aragão, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



A Ltaragão Produções Artísticas LTDA, empresa associada ao comediante, submeteu o registro da marca em maio daquele ano e, três meses depois, a Globo Comunicação e Participações S.A. apresentou uma oposição.

A emissora também já levou rasteira ao aproximar da iminência de não poder usar um termo 'Renascer', nome da novela das 21h.

Em 1993, a TV Globo exibiu a novela "Renascer", criada por Benedito Ruy Barbosa, e tentou registrar o nome no INPI em 2024, mas teve o pedido negado devido à existência de uma marca similar por uma instituição religiosa homônima.

Com o impedimento, a emissora realizou novo pedido de marca, desta vez como "RENASCER REMAKE".

Em 2020, a emissora registrou o nome Juma Marruá no INPI e impediu que o nome fosse usado por qualquer outra empresa para o lançamento de brinquedos, por exemplo.

Outra vítima da emissora no quesito registro de marca foi o apresentador Fausto Silva, que comandou o 'Domingão' por mais de 30 anos.

Ao sair da emissora, Faustão não pôde levar consigo um dos quadros de maior sucesso, o 'Arquivo Confidencial'. Na Band, o apresentador realizou um quadro similar, mas com outro nome, o 'Arquivo Pessoal'.

A iniciativa do registro foi uma forma de garantir que a marca, muito vinculada ao apresentador, não fosse utilizada fora do canal de origem.

A marca 'Faustão', por exemplo, é do próprio Fausto. Entretanto, os termos “Galera do Faustão” e “Avião do Faustão” são assinadas pela emissora e pelo apresentador, mas de posse da Tv Globo.