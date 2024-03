Ator Orlando Caldeira recebe alta após grave acidente em Salvador | A TARDE

O ator Orlando Caldeira, da TV Globo, que ficou internado em estado grave após sofrer um acidente em Salvador durante o carnaval, recebeu alta médica neste domingo, 3, do hospital em que estava internado no Rio de Janeiro. O artista fez um post nas suas redes sociais comemorando o seu retorno para casa.

Primeiro post de Orlando Caldeira após receber alta médica | Foto: Reprodução | Instagram

No último sábado, 2, Orlando foi submetido a mais uma cirurgia, que foi realizada sem intercorrências. "Ele agora seguirá uma nova etapa, com muita fisioterapia e repouso, que o exigirá disciplina e paciência. É hora de se relacionar da melhor forma com o tempo. Nós sabemos que muitas vezes isso é muito desafiador. Por favor, sempre que puderem, mandem recadinhos para ele, incentivando-o que permaneça firme", pede comunicado divulgado.

Orlando sofreu o acidente na madrugada do dia 11 de janeiro, quando pegou um mototáxi para deixar o circuito Dodô do Carnaval de Salvador. Na ocasião, ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia e foi colocado em coma induzido.

Após 12 dias internado, ele foi levado para o Rio de Janeiro em uma UTI aérea, acompanhado da mãe. Orlando foi encaminhado para o Hospital de Camp, em Campo Grande, porque a unidade tem capacidade de atender as especificidades do caso.

Na ocasião, sua família afirmou que o ator recebeu alta do neurologista e foca agora na área ortopédica. Será necessário passar um tempo sem andar enquanto recupera a mobilidade.