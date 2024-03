Orlando Caldeira é transferido de Salvador para hospital no RJ | A TARDE

O ator Orlando Caldeira foi transferido, nesta quinta-feira, 22, do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, para uma unidade de saúde no Rio de Janeiro. O artista estava internado há 12 dias na capital baiana, após sofrer um acidente de motocicleta durante o carnaval.

A informação foi divulgada pela irmã do ator, Giselly Caldeira, em entrevista ao g1. Ela disse que ele foi levado à capital fluminense em uma UTI aérea, acompanhado da mãe.

Inicialmente, o artista vai ficar no Hospital de Camp, em Campo Grande, porque a unidade tem capacidade de atender as especificidades do caso. Giselly ressalta que, por conta das chuvas, foi difícil encontrar vaga para o irmão. Segundo ela, posteriormente, a expectativa é de que Caldeira seja transferido para outro hospital, mais próximo da residência dele na cidade.

O ator, que chegou a ficar em coma induzido nos primeiros dias pós-acidente, tem quadro de saúde em evolução.

"Ele está falando, interagindo, ainda reorganizando as informações da memória, o que é normal, mas o coágulo, o sangramento que tinha, já não tem mais", contou Giselly.

Ela disse ainda que o ator recebeu alta do neurologista e foca agora na área ortopédica. Será necessário passar um tempo sem andar enquanto recupera a mobilidade.