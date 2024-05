Cissa Guimarães carrega caixão de Paulo César Pereio, seu ex-marido | A TARDE

A atriz Cissa Guimarães, 67 anos, foi ao velório do ex-marido, Paulo César Pereio, que aconteceu no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, nessa terça-feira, 14. O ator morreu no último domingo, 12, aos 83 anos.

Acompanhada dos filhos João Velho e Thomáz Velho, fruto do relacionamento do ex-casal, a atriz ajudou a carregar o caixão de Pereio. O relacionamento dos dois durou 15 anos, de 1975 a 1990.

Cissa Guimarães chegou a publicar em seu perfil no Instagram um texto de despedida. “Meu querido Peréio, grande ator, diretor, artista! Inspiração de milhares que se encantaram com a sua vida e a sua arte! Será lembrado hoje, amanhã e sempre, pelos que te conhecem e te admiram, pelos que se inspiram por você! Te amo, muita luz no seu caminho”, escreveu.

Famosos como Vera Fischer, Kika Kalache, Virginia Cavendish e Evandro Mesquita deixaram comentários de carinho na publicação.



Pereio é considerado uma das principais referências do audiovisual brasileiro, atuando no cinema, TV e teatro. Estreou nas telas em 1964 e não parou mais. Ao todo, são mais de 60 filmes no currículo.



