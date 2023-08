Corpo de Aracy Balabanian começa a ser velado

Com uma cerimônia aberta ao público, o corpo da atriz Aracy Balabanian começou a ser velado na manhã desta terça-feira, 8, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu na segunda, 7, devido a um câncer de pulmão, diagnosticado no final do ano passado. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro.

Depois do velório, o corpo da atriz, que faleceu aos 83 anos, será cremado em cerimônia restrita para amigos e parentes, no Crematório e Cemitério da Penitência.

“O funeral de despedida da atriz Aracy Balabanian ocorrerá nesta terça-feira (8) no Crematório e Cemitério da Penitência. A cerimônia acontecerá, a partir das 13h, na capela ecumênica 1 do prédio vertical e será restrita apenas à familiares e amigos próximos. Após o cerimonial, o corpo da atriz será encaminhado para cremação. Agradecemos a compreensão de todos e nos solidarizamos com os familiares e amigos desta grande artista”, informou o cemitério.

Famosos se despedem

Famosos e personalidades de vários segmentos homenagearam a atriz. Colega de Aracy por anos no sucesso 'Sai de Baixo', da TV Globo, o ator Miguel Falabella foi um dos primeiros a homenagear a artista.

"E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!", publicou no Instagram.

Em comunicado oficial, a TV Globo também lamentou a morte da artista, que por décadas esteve em produções da emissora. "Nossa solidariedade a todos os amigos e familiares neste momento. Guardaremos com carinho as inúmeras ótimas lembranças de Aracy Balabanian, essa talentosa atriz que marcou gerações com seu trabalho impecável e inesquecível. Descanse em paz, querida Aracy".

O ator Armando Babaioff foi um dos artistas que se pronunciaram nas redes sociais lamentando a morte. "E aos poucos vão indo embora as nossas referências. Que triste notícia da partida da Aracy Balabanian. A arte está de luto. Obrigado por tanto. Boa viagem."