Corpo do ator Thommy Schiavo é enterrado no interior de São Paulo

- Foto: Divulgação

O ator Thommy Schiavo foi enterrado no domingo, 21, em sua cidade natal, Presidente Prudente, São Paulo. Ele morreu neste sábado, 20, aos 39 anos, após cair da sacada de sua casa em Cuiabá, Mato Grosso. A cerimônia no Cemitério Municipal São João Batista contou com a presença de familiares e amigos.

O pai de Thommy, Horácio Ramos, emocionado, lembrou o último encontro com o filho: “Thommy era uma pessoa muito querida. Ele vai fazer muita falta”. A esposa de Thommy, Angra Monaliza, e a filha de um ano também compareceram, mas não falaram com a imprensa.

Thommy participou do remake de "Pantanal" como o peão João Zoinho. Dira Paes e Marcos Palmeira enviaram uma coroa de flores em sua homenagem, destacando a saudade que sentem do amigo.

A Polícia Civil informou que Thommy caiu de uma altura de cerca de quatro metros. Imagens de segurança mostraram que ele se deitou na sacada antes de se desequilibrar e cair.