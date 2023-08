Data para cirurgia de Faustão ainda não foi definida

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 5, Fausto Silva, de 73 anos, ainda não será submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira, 18. Segundo Luciana Cardoso, mulher do apresentador, o procedimento ainda não tem data para ocorrer.

De acordo com o boletim médico, divulgado pelo hospital na quinta-feira, 17, Faustão trata uma insuficiência cardíaca, seu quadro é estável e tem cuidados intensivos.

O apresentador aparecerá, nos próximos dias, na última edição inédita do programa "Faustão na Band", que deve ir ao ar na sexta-feira e contará com a participação de todos os filhos do apresentador.

João Guilherme Silva vem comandando o programa ao lado de Anne Lottermann desde a saída do pai. Única filha mulher de Faustão, Lara Silva se apresentará como cantora. E Rodrigo, seu caçula, também esteve na gravação.