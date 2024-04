Raul Gil se emociona ao ganhar homenagem na Globo | A TARDE

Aos 86 anos, Raul Gil foi surpreendido com uma homenagem no programa "Domingão com Huck", neste domingo, 31, com cenas históricas de sua carreira e depoimentos de famosos. O apresentador foi presenteado com um microfone dourado, um dos símbolos que o acompanha há anos na televisão.

Toda a surpresa ao apresentador contou com recados de Simony, Sidney Magal, Ary Toledo e Ratinho, durante uma recriação do quadro "Cartas e Cartazes", conduzido por Luciano Huck. Cada carta escondia alguém fundamental na vida profissional de Raul Gil.

Por trás da "rainha de copas" estava Simony, que foi revelada pelo apresentador aos três anos, antes de se tornar um grande nome na canção "Balão Mágico" e deslanchar como cantora. "Eu não queria cantar naquele momento, mas você, com seu jeitinho, me convenceu: 'Onde você vai? Você vai ao meu programa de qualquer jeito!'. Eu não podia ficar de fora dessa homenagem. Você é a história viva da nossa televisão! Gratidão! Eu te amo sempre", disse a artista, em vídeo.

Raul Gil foi presenteado com um microfone dourado, um dos símbolos que o acompanha há anos | Foto: Reprodução | TV Globo

O "valete de paus" revelou Sidney Magal, com outro vídeo onde o cantor expressou seu agradecimento ao apresentador: "Muita gente não sabe, mas o primeiro programa foi o quadro 'Na Boca do Forno'. Quero te agradecer de coração. Você é um descobridor dos sete mares da classe artística!".

A carta "às de paus" escondeu um amigo de longa data de Raul Gil, Ary Toledo. "Ele abriu espaço altruístico para o jovem mostrar seu talento. É como um vestibular para o sucesso. Muitos artistas passaram por lá e se consagraram no cenário artístico. Esse grande amigo, além de grande comunicador, é dono de um sentimento que transborda alegria, solidariedade e, sobretudo, generosidade", falou o humorista.

Já a carta "às de copas" trouxe mais uma surpresa emocionante para Raul Gil: Ratinho. "Eu fui apresentado ao Brasil no Programa Raul Gil. E ele fez isso com muita gente. Eu sou um deles. Um abraço muito grande ao meu colega e amigo Raul Gil!".

A homenagem se tornou ainda maior quando Paulo Miklos apareceu pessoalmente no palco do "Domingão" para cantar "Sonífera Ilha", música que marcou a estreia da banda na TV, dentro do "Programa Raul Gil".

Ao final da surpresa, Raul Gil comunicou que planeja se aposentar da televisão no final deste ano. "Quero avisar a vocês que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar", revelou.