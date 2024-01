Spoiler: Final de Terra e Paixão tem assassinato e vilão virando herói | A TARDE

O último capítulo de Terra e Paixão vai ao ar nesta sexta-feira, 19, e promete fortes emoções e reviravoltas nas vidas dos personagens.

Escrita por Walcyr Carrasco, o último capítulo marcará o casamento de Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) em cerimônia com amigos na igreja.

Aline vai entrar na igreja grávida. Momentos antes da cerimônia, a novela vai acelerar a passagem de tempo e a gestação já estará avançada.

Antes do casamento, ela vai ficar surpresa ao descobrir o valor de suas terras, que será muito menor que o esperado, pois diferente do que todos imaginavam, as terras não têm quantidade significativa de diamantes.

Já durante a cerimônia, Antônio(Tony Ramos), que vai conseguir fugir durante a transferência para a detenção, vai tentar matar Aline.

Ele vai pegar Kevin (Diego Martins) como refém e Ramiro (Amaury Lorenzo), desesperado com a cena e impulsionado pela paixão, vai atirar no ex-patrão. O delegado da cidade Marino Guerra (Leandro Lima) vai assistir tudo e dará voz de prisão a Ramiro, que se declara a Kevin.