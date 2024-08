Teca de "Renascer", Lívia Silva projeta novos personagens: "Ser vilã"

Lívia Silva, de 19 anos, vem ganhando destaque com a sua Teca - Foto: Divulgação | Maria Magalhães

No ar desde janeiro na Globo, o remake de "Renascer”, novela da Rede Globo que se passa na Bahia, chamou a atenção para talentos ainda não revelados ao grande público. Um deles é a atriz Lívia Silva, que com apenas 19 anos, vem ganhando destaque com a sua Teca.

A personagem, uma garota que vivia em situação de rua, sendo acolhida grávida por José Venâncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros), é responsável por alguns dos arcos mais intensos da trama. Ao Portal A TARDE, a atriz contou que se sentiu desafiada. “A Teca não é um personagem muito fácil de viver. Ela tem muitas nuances e muitos textos que às vezes a gente não vê muito ali no na televisão, mas que eu tento muito passar. Ela realmente está sendo uma divisora de águas na minha vida e carreira”, diz.

Para ser Teca, Lívia assistiu partes da novela original de 1993 e também entrou em contato com Paloma Duarte, a atriz que viveu a personagem em 1993. “Eu não assisti muita coisa, porque eu não queria ficar tão presa na primeira versão. Essa nova Renascer é uma Renascer atualizada, é uma Renascer de 2024. Teve muita coisa alterada, a Teca, por exemplo, era uma personagem branca, né? E eu, uma menina negra fazendo alguém que vive dentro das ruas”.

Ficção e realidade

E se Teca é vivida por Lívia, Lívia também carrega uma história semelhante com a de Teca. A artista não chegou a morar na rua como a personagem da novela das nove, mas enfrentou crises financeiras com os pais. Foi assim que conseguiu sua primeira oportunidade no mundo artístico, aos oito anos de idade: enquanto vendia cocada na rua, um produtor de elenco a convidou para fazer alguns testes.

Para Teca, Lívia conta que evitou cair em estereótipos sobre a representação de pessoas em situação de rua. “Trazer a Teca para essa realidade de muitas mulheres e meninas pretas é uma forma de representá- las. Querendo ou não, de alguma forma, eu me vejo na vitrine, porque a novela é capaz de atingir muitos públicos, e mostrar para jovens pretas que elas podem, sim, viver os seus sonhos. Trazer a Teca, que viveu nessa situação de rua, é mostrar que essas pessoas estão ali. Essas pessoas precisam de ajuda, ser cuidadas, e elas só precisam de oportunidade mesmo para fazer com que tudo aconteça”, afirma.

Lívia Silva: "A Teca não é um personagem muito fácil de viver" | Foto: Divulgação | Maria Magalhães

Bahia em vista?



Além de Renascer, também está no currículo de Lívia as séries “Sessão Terapia” e “Anderson Spider Silva”, além do filme “Um Ano Inesquecível: Primavera”. Embora não tenha nada confirmado, ela espera voltar a trabalhar em um projeto envolvendo a Bahia em breve: “eu quero muito fazer uma personagem baiana, uma personagem que que seja das ruas da Bahia e que se divirta, sabe? Pelo Elevador Lacerda, pelo Pelourinho…”, confidencia.

E se o remake abriu portas para os próximos trabalhos - para os quais ela já está fazendo testes, mas não dá detalhes - Lívia já sabe exatamente o que quer fazer.