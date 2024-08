VÍDEO: Tati Machado rouba microfone de Eliana e gera reação da famosa

Eliana e Tati Machado causaram em coletiva - Foto: Reprodução | SBT | Globo

Um suposto climão entre Eliana e Tati Machado foi observado durante a coletiva do Saia Justa, do GNT, nesta semana. As duas estiveram juntas em conversa com a imprensa e, em determinado momento, a jornalista "arrancou" o microfone das mãos da loira.

Um vídeo com a cena começou a circular nas redes sociais nesse sábado, 3, e já tem gerado uma série de críticas para Tati Machado, que participa do Encontro e do Mais Você, da Globo.

No momento da coletiva, Eliana usava o microfone para falar com os jornalistas quando, de repente, Tati tomou para si e começou a conversar.

Mesmo com o suposto climão que tenha ficado, a ex-SBT logo reagiu de forma elegante e conseguiu um novo microfone.

Nos comentários de uma publicação, internautas criticaram a atitude de Tati. Outros fizeram elogios para a reação elegante de Eliana.

"A Eliana é muito educada!", disse uma pessoa. "Eliana sempre elegante, pegou outro mic discretamente", comentou mais um.

