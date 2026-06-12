Curador do MAM Rio vem a Salvador para exposição

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Os soteropolitanos que quiserem conferir a exposição “Uma história da arte brasileira” devem se antecipar, pois está nos últimos dias. Disponível para visitação no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), a mostra receberá a visita de Phelipe Rezende, curador assistente do MAM Rio, entidade organizadora.

O profissional estará no MAM-BA a partir deste sábado, 13, realizando diálogos sobre os temas da paisagem e do retrato a partir da exposição. O bate-papo é aberto ao público e acontece entre 11h e 12h, com a distribuição de senhas a partir das 10h, no cinema que funciona dentro do museu baiano.

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A atividade propõe uma reflexão sobre como os temas são apresentados tendo em vista a produção artística brasileira moderna e contemporânea, e os contextos sociais e culturais em que estão inseridas.

Ao todo, a exposição recebeu mais de 17 mil visitantes desde a abertura, em março, e segue disponível até o dia 28 de junho, entre 10h e 18h, como parte da terceira etapa do programa de itinerância desenvolvido em colaboração com o Centro Cultural Banco do Brasil.