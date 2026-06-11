Espetáculo musical premiado faz última apresentação em Salvador

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O espetáculo musical Hoje é Dia de Rock realiza sua última apresentação da atual temporada neste sábado, 14, às 18h, no Teatro Gregório de Mattos, em Salvador.

A montagem, que retornou aos palcos após pedidos do público, chega ao encerramento com quatro indicações ao Prêmio Bahia Aplaude 2025, incluindo a categoria de Melhor Espetáculo Adulto.

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A peça é inspirada no texto homônimo do dramaturgo José Vicente e acompanha uma família que deixa o sertão mineiro em busca de novas oportunidades na cidade grande.

Ao longo da trama, os personagens vivenciam os conflitos entre tradição e modernidade, enquanto enfrentam transformações culturais e sociais que marcaram a juventude brasileira na segunda metade do século XX.

Juventude, sonhos e transformações

No centro da história estão Pedro e Adélia, que partem com os cinco filhos em busca de uma vida melhor.

Enquanto o pai tenta reinventar sua relação com a música, a mãe sonha em oferecer mais oportunidades para a família. Já os filhos descobrem novos desejos, referências e comportamentos em meio às mudanças trazidas pela chegada da cultura pop.

Segundo o diretor geral Daniel Marques, o principal motivo para o retorno frequente da montagem aos palcos está na identificação do público com os temas abordados.

“Nós sempre decidimos retornar para esse espetáculo porque acreditamos na sua beleza visual, na sua beleza sonora, e sobretudo na sua beleza como retrato de juventude”, disse.

Para o diretor, a obra continua despertando interesse por abordar sentimentos que atravessam gerações.

“Todo mundo que assistiu pede por mais, e quem não viu também pede uma nova temporada, porque escuta quem viu dizer que se emocionou, que lembrou da infância. Que o espetáculo reacendeu sonhos que ficaram lá nos anos 70, ou que ficaram só alguns anos atrás”, conta ele.

Texto nasceu de experiências pessoais

Concebido por José Vicente no final dos anos 1960, Hoje é Dia de Rock possui forte caráter autobiográfico.

O dramaturgo utilizou lembranças da infância em Minas Gerais, sua passagem pelo seminário e o impacto das influências culturais estrangeiras para construir a narrativa.

O texto se tornou uma das obras mais conhecidas do autor e ganhou notoriedade nacional com a histórica montagem dirigida por Rubens Corrêa no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, entre 1971 e 1972.

Em plena ditadura militar, o espetáculo tornou-se um símbolo da efervescência cultural da época e revelou nomes que posteriormente se destacariam no teatro brasileiro.

Indicações ao Bahia Aplaude

Além da indicação na categoria Espetáculo Adulto, a produção concorre ao Prêmio Bahia Aplaude nas categorias de Direção, para Daniel Marques, e Ator, para João Victor Sobral e Mano Leone.

A direção musical é assinada por Ray Gouveia e reúne um repertório que transita entre referências nacionais e internacionais. As músicas incluem interpretações de artistas como Beatles, Elvis Presley, Saulo Laranjeira e Milton Nascimento, executadas por uma banda ao vivo.

O elenco reúne Gil Teixeira, Taise Paim, João Victor Sobral, Mano Leone, Malu Oliveira, Bira Freitas, Lucas Oliveira, Tarsila Carvalho, Lorran Costa, Juliana Sanleão e Carlos Filho.

A banda é formada por Breno Oliveira, Cassiano Faleta, Ítalo Barbosa, Pedro Sales, Rudá Paixão e Thiago Brandão.

A iluminação tem assinatura de Núbya Guimarães, enquanto a visualidade do espetáculo é desenvolvida por Lucas Oliveira e Elis Brito.

Espetáculo Hoje é Dia de Rock