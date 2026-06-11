São João de Salvador terá apresentações gratuitas de samba junino

O grupo Samba Unidos, de Itapuã, participa da programação junina de Salvador ao longo deste mês com apresentações gratuitas em diferentes bairros da cidade. Em 2026, a agremiação levará o tema “Samba do Boiadeiro na Batida da Mata” para três festivais de samba junino, além de promover ensaios abertos ao público.

A primeira apresentação acontece no próximo dia 14 de junho, durante o Festival de Samba Junino de Itapuã.

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Ainda neste mês, o grupo também integra o Festival Salvador Samba Junino, realizado no Garcia pela Liga de Samba Junino, e o 48º Festival de Samba Duro Junino, promovido no Engenho Velho de Brotas pela Federação de Samba Duro Junino do Estado da Bahia.

Homenagem aos boiadeiros

O tema escolhido para este ano busca destacar os boiadeiros, figuras presentes nas tradições de matriz africana e associadas à fé, à resistência e à ancestralidade dos sertões e das matas.

Segundo Nailton Maia, um dos gestores do grupo, a proposta mantém a tradição de desenvolver um enredo específico para cada temporada. “O Samba Unidos hoje ele traz o estandarte, a linha frente, uma faixa falando dos temas, as alas, a banda (a bateria). Quando ele desfila nas ruas ou participa de festivais, o grupo apresenta um tema", explica.

"No primeiro ano, o Unidos reverenciou os samba juninos de Itapuã que vieram antes e, agora em 2026, a gente traz essa história do boiadeiro e sua relação com a ancestralidade, com a fé e com a resistência”, completa.

A homenagem será apresentada por meio da música, da dança e dos elementos visuais do desfile, que também propõe reflexões sobre a relação entre cultura popular, memória e preservação ambiental.

Tradição que ocupa as ruas

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador desde 2018, o samba junino segue como uma das manifestações culturais presentes nos festejos da cidade durante o período de São João.

Nas apresentações do Samba Unidos, instrumentos como timbau, tamborim, surdo, xequerê, chocalho, viola, cavaquinho e violão conduzem o ritmo do cortejo. O desfile reúne ainda estandarte, alas temáticas, bateria e a participação dos sambistas que mantêm viva a tradição nos bairros da capital.

Além do aspecto festivo, o grupo destaca a valorização de artistas locais e da cultura popular das periferias, buscando fortalecer o sentimento de pertencimento nas comunidades onde atua.

Histórico recente

Criado em 2024, o Samba Unidos desenvolve atividades em Itapuã e em outros bairros de Salvador. Em pouco tempo de atuação, o grupo acumulou participações em festivais e resultados expressivos em competições de samba junino.

No Festival do Samba Junino de Itapuã de 2024, conquistou o terceiro lugar com o tema “Itapuã e sua gente”. Em 2025, foi campeão do mesmo festival com “Sambando e Forrozeando no Sítio”. No mesmo ano, também ficou em segundo lugar no festival realizado pela Liga de Samba Junino de Salvador.

Samba Unidos participa de festivais de samba junino em Salvador