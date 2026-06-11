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DICAS

Cheiro de fogueira? Perfumista ensina a vencer a fumaça do São João

Perfumista revela o segredo para o cheiro resistir ao calor, ao suor e à fumaça do São

Bianca Carneiro
Por
Saiba a razão pela qual seu perfume some no forró (e o que fazer para ele durar até o amanhecer)
Saiba a razão pela qual seu perfume some no forró (e o que fazer para ele durar até o amanhecer) - Foto: Divulgação

O São João já está entre nós e, com ele, o desafio de manter o perfume impecável do primeiro acorde do forró até o amanhecer. Para escolher a melhor opção e garantir que a fragrância resista ao calor das quadrilhas e ao movimento intenso da dança, o perfumista expert Cesar Veiga, do Boticário, ensina cuidados indispensáveis de preparo, aplicação e escolha olfativa para as festas juninas.

1. Comece pela hidratação estratégica

Segundo Cesar, a performance de uma fragrância começa no cuidado com a pele.

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"Fragrâncias são óleos diluídos em álcool. Quando o álcool evapora, os óleos aderem melhor a uma pele hidratada. Em climas secos, comuns no Sudeste e Centro-Oeste em junho, o hidratante cria uma barreira que impede que o perfume evapore rápido demais, aumentando a durabilidade em até duas vezes".

A dica é usar loções da mesma linha olfativa ou hidratantes neutros antes da borrifada.

2. Use o layering como potencializador

A técnica de sobreposição, ou layering, é a maior aliada para quem busca uma assinatura única e resistente.

"Combinar diferentes texturas, como um óleo corporal perfumado e um Body Splash, cria camadas de cheiro que se revelam aos poucos. Aplicar uma base confortável, como o Cuide-se Bem Deleite, sob um perfume mais intenso ajuda a segurar as notas na pele por muito mais tempo durante a festa".

3. Escolha a fragrância de acordo com o clima

A temperatura ambiente dita a velocidade da evaporação. No calor do Nordeste, o perfume projeta com mais força, podendo se tornar excessivo.

"Nessa região, aposte em Fougères Aromáticos e Cítricos Amadeirados, que trazem frescor resiliente".

Já no frio do Sul e Sudeste, as notas se "comprimem" e precisam de densidade.

"Para noites geladas, as famílias Orientais e Amadeirados Especiados são ideais, pois liberam suas notas de forma gradual e elegante".

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O perfumista expert Cesar Veiga
O perfumista expert Cesar Veiga - Foto: Divulgação

4. Foque nos pontos de movimento

No São João, o corpo em movimento é o melhor difusor. Além dos pulsos e pescoço, Cesar recomenda aplicar a fragrância em áreas que esquentam com a dança.

"Aplique na nuca, atrás das orelhas e até atrás dos joelhos. O movimento do forró faz com que o cheiro circule e se espalhe de forma orgânica para quem está ao seu redor".

5. Proteja-se contra o cheiro da fogueira

O cheiro de fumaça é tradicional, mas pode abafar o perfume. A estratégia do especialista é a blindagem intencional.

"Use produtos específicos para o cabelo (hair mist) ou fragrâncias amadeiradas secas na roupa. As notas de madeira se fundem melhor ao cheiro da fumaça, criando um aroma rústico e sofisticado em vez de uma mistura desagradável. Importante: por conterem álcool, nunca aplique perfumes perto do fogo e espere o produto secar totalmente na pele antes de se aproximar da fogueira".

6. O retoque inteligente

Para festas de longa duração, o intervalo ideal para manutenção é de quatro a cinco horas.

"Menos que isso pode causar fadiga olfativa, fazendo você parar de sentir o cheiro e exagerar na dose. Leve versões miniaturas de 10 a 30 ml na bolsa ou pochete. Duas borrifadas são suficientes para renovar as notas de saída e devolver o frescor à produção".

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