LISTA PARCIAL
Quase 50 atrações reduziram cachês no São João da Bahia; veja todas
MP-BA compartilhou a lista parcial com o portal A TARDE
Até o momento, quase 50 atrações foram no sentido contrário de Flávio José e firmaram acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para reduzir cachês no São João da Bahia de 2026.
O órgão compartilhou com o portal A TARDE a relação parcial de artistas e bandas que já aderiram ao compromisso.
Confira a lista completa, que conta com 41 atrações:
- Adelmário Coelho
- Batista Lima
- Caviar com Rapadura
- Forró dos Plays
- Igor Kannário
- Solange Almeida
- Toque Dez
- Kart Love
- Alcymar Monteiro
- Virgílio
- Fulô de Mandacaru
- Netto Brito
- Buscapé Arreio de Ouro
- Danniel Vieira
- Chambinho do Acordeon
- Silvanno Salles
- Banda Forró da Ilha
- Paula Fernandes
- Forró Canários Reino
- Thiago Aquino
- 100 Parea na Pegada da Vaquejada
- Eline Martins
- Zezo Potiguar
- Forrozão das Antigas
- França
- Rasta Chinela
- Fábio Carneirinho
- Unha Pintada
- Tayrone
- Leo Estakazero
- Robyssão
- Raí Saia Rodada
- Cícero Dantas
- Asas Livres
- Anjo Azul
- Devinho Novaes
- Simone Morena
- Magníficos
- Mastruz com Leite
- Limão com Mel
- Klessinha
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Recomendação do MP-BA
O MP-BA tem encaminhado recomendações aos municípios para que eles adequem as contratações de atrações artísticas aos parâmetros estabelecidos pela instituição e Tribunais de Contas (TCM e TCE).
O órgão pede que as contratações tomem como referência a média dos valores pagos aos artistas em 2025, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com o objetivo de “evitar aumentos excessivos de cachês custeados com recursos públicos”.
“Nas últimas quatro edições dos festejos juninos na Bahia, observou-se uma significativa escalada nos valores das contratações artísticas, com a média dos contratos passando de aproximadamente R$ 200 mil para cerca de R$ 700 mil”, afirmou a entidade.
Já foram enviadas recomendações a mais de 100 municípios, incluindo aqueles que anunciaram contratações de Flávio José, pelo valor de R$ 350 mil, um aumento de R$ 100 mil em relação ao ano passado.
A economia já é superior a R$ 21 milhões aos cofres públicos. As reduções negociadas impactam diretamente 620 contratos em mais de 200 municípios baianos.
Flávio José recusou propostas do MP-BA
O cantor Flávio José deixou a Bahia de fora da sua programação do São João de 2026. O artista divulgou, na terça-feira, 9, a agenda oficial de apresentações. Ele confirmou 14 shows ao longo do mês de junho, todos em outros estados do Nordeste.
A agenda de Flávio sem a Bahia foi divulgada após uma reunião do cantor com MP-BA, que chegou ao fim sem nenhum acordo entre as partes presentes.
O encontro aconteceu na última segunda-feira, 8, e o objetivo era chegar a um consenso a respeito do cachê do artista.
Ao portal A TARDE, a promotora do MP-BA, Rita Tourinho, contou que o cantor não aceitou nenhum tipo de negociação e “não aceita reduzir nenhum real do contrato dele”.
“Isso coloca o Ministério Público em uma situação complexa, porque nós já fechamos acordo com diversos artistas que também são consagrados, como Adelmário Coelho, que é a nossa prata da casa e tem acordo com o MP-BA. Amado Batista, Elba Ramalho e Alceu Valença também. Os empresários deles sinalizaram que estão de acordo”, revelou.
Vias de diálogo esgotadas
Segundo Tourinho, o próprio representante de Flávio apresentou sugestões e o cantor não aceitou. “Nós sentimos muito. Sabemos a importância de Flávio José. E não houve nenhuma medida judicial envolvendo Flávio, mas ele entende que não vai tocar na Bahia em função disso. Nós fizemos todos os esforços que podíamos fazer”, afirmou.
O Ministério Público esgotou todas as vias de diálogo, mas ele, infelizmente, não abriu para nenhum tipo de diálogo.Rita Tourinho - promotora do MP-BA
Shows de Flávio em 2026
No Painel da Transparência dos Festejos Juninos constavam dois shows de Flávio, um em Dias d'Ávila em 26 de junho, e outro em Senhor do Bonfim, no dia 23. O cachê dos dois são no valor de R$ 350 mil. No entanto, as apresentações do artista não aparecem mais no Painel.
Flávio José também tinha shows agendados em Lauro de Freitas, Aracaju, Salvador, entre outras cidades, em junho.
Faturamento de Flávio em 2025
Em 2025, o forrozeiro se apresentou em 14 cidades e faturou R$ 3,7 milhões. Ele recebeu R$ 500 mil em Mata de São João e R$ 250 mil em cada um dos outros 13 municípios.