Quase 50 atrações reduziram cachês no São João da Bahia; veja todas

Até o momento, quase 50 atrações foram no sentido contrário de Flávio José e firmaram acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para reduzir cachês no São João da Bahia de 2026.

O órgão compartilhou com o portal A TARDE a relação parcial de artistas e bandas que já aderiram ao compromisso.

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Confira a lista completa, que conta com 41 atrações:

Adelmário Coelho

Batista Lima

Caviar com Rapadura

Forró dos Plays

Igor Kannário

Solange Almeida

Toque Dez

Kart Love

Alcymar Monteiro

Virgílio

Fulô de Mandacaru

Netto Brito

Buscapé Arreio de Ouro

Danniel Vieira

Chambinho do Acordeon

Silvanno Salles

Banda Forró da Ilha

Paula Fernandes

Forró Canários Reino

Thiago Aquino

100 Parea na Pegada da Vaquejada

Eline Martins

Zezo Potiguar

Forrozão das Antigas

França

Rasta Chinela

Fábio Carneirinho

Unha Pintada

Tayrone

Leo Estakazero

Robyssão

Raí Saia Rodada

Cícero Dantas

Asas Livres

Anjo Azul

Devinho Novaes

Simone Morena

Magníficos

Mastruz com Leite

Limão com Mel

Klessinha

Adelmário Coelho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Recomendação do MP-BA

O MP-BA tem encaminhado recomendações aos municípios para que eles adequem as contratações de atrações artísticas aos parâmetros estabelecidos pela instituição e Tribunais de Contas (TCM e TCE).

O órgão pede que as contratações tomem como referência a média dos valores pagos aos artistas em 2025, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com o objetivo de “evitar aumentos excessivos de cachês custeados com recursos públicos”.

“Nas últimas quatro edições dos festejos juninos na Bahia, observou-se uma significativa escalada nos valores das contratações artísticas, com a média dos contratos passando de aproximadamente R$ 200 mil para cerca de R$ 700 mil”, afirmou a entidade.

Já foram enviadas recomendações a mais de 100 municípios, incluindo aqueles que anunciaram contratações de Flávio José, pelo valor de R$ 350 mil, um aumento de R$ 100 mil em relação ao ano passado.

A economia já é superior a R$ 21 milhões aos cofres públicos. As reduções negociadas impactam diretamente 620 contratos em mais de 200 municípios baianos.

Flávio José recusou propostas do MP-BA

O cantor Flávio José deixou a Bahia de fora da sua programação do São João de 2026. O artista divulgou, na terça-feira, 9, a agenda oficial de apresentações. Ele confirmou 14 shows ao longo do mês de junho, todos em outros estados do Nordeste.

A agenda de Flávio sem a Bahia foi divulgada após uma reunião do cantor com MP-BA, que chegou ao fim sem nenhum acordo entre as partes presentes.

O encontro aconteceu na última segunda-feira, 8, e o objetivo era chegar a um consenso a respeito do cachê do artista.

Ao portal A TARDE, a promotora do MP-BA, Rita Tourinho, contou que o cantor não aceitou nenhum tipo de negociação e “não aceita reduzir nenhum real do contrato dele”.

“Isso coloca o Ministério Público em uma situação complexa, porque nós já fechamos acordo com diversos artistas que também são consagrados, como Adelmário Coelho, que é a nossa prata da casa e tem acordo com o MP-BA. Amado Batista, Elba Ramalho e Alceu Valença também. Os empresários deles sinalizaram que estão de acordo”, revelou.

Flávio José - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Vias de diálogo esgotadas

Segundo Tourinho, o próprio representante de Flávio apresentou sugestões e o cantor não aceitou. “Nós sentimos muito. Sabemos a importância de Flávio José. E não houve nenhuma medida judicial envolvendo Flávio, mas ele entende que não vai tocar na Bahia em função disso. Nós fizemos todos os esforços que podíamos fazer”, afirmou.

O Ministério Público esgotou todas as vias de diálogo, mas ele, infelizmente, não abriu para nenhum tipo de diálogo. Rita Tourinho - promotora do MP-BA

Shows de Flávio em 2026

No Painel da Transparência dos Festejos Juninos constavam dois shows de Flávio, um em Dias d'Ávila em 26 de junho, e outro em Senhor do Bonfim, no dia 23. O cachê dos dois são no valor de R$ 350 mil. No entanto, as apresentações do artista não aparecem mais no Painel.

Flávio José também tinha shows agendados em Lauro de Freitas, Aracaju, Salvador, entre outras cidades, em junho.

Faturamento de Flávio em 2025

Em 2025, o forrozeiro se apresentou em 14 cidades e faturou R$ 3,7 milhões. Ele recebeu R$ 500 mil em Mata de São João e R$ 250 mil em cada um dos outros 13 municípios.