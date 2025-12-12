Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DANÇA

Dança que acolhe: projeto gratuito leva ballet a crianças de Salvador

Iniciativa em Salvador une técnica, cuidado e histórias reais de transformação

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/12/2025 - 14:39 h
As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu
As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu -

O ballet clássico tem sido caminho de disciplina, acolhimento e descoberta para 130 crianças das comunidades de Pituaçu e Lobato, em Salvador, que integram o projeto social Dança Criança.

Criada em 2017 pela mestra em dança Marília Nascimento, a iniciativa gratuita oferece formação artística com excelência técnica e uma proposta educativa que valoriza o desenvolvimento humano integral.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mostra Polo de Teatro reúne quatro montagens em Lauro de Freitas
Concertos gratuitos iluminam o Natal na Catedral Basílica em Salvador
Vik Muniz estreia maior retrospectiva da carreira com mais de 200 obras

“Nossa missão é construir conhecimentos em dança/ballet clássico, incentivando cada criança a desenvolver sua melhor versão a cada dia. Temos o sonho e objetivo de nos tornar um projeto reconhecido por sua relevância social”, afirma a idealizadora.

As aulas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu, e no anexo da Igreja de Nossa Senhora das Dores, no Lobato. Mesmo gratuito, o projeto mantém exigência comparável à de escolas particulares.

A formação combina a metodologia da Royal Academy of Dance (Inglaterra), com certificações internacionais, à Metodologia Mandala, criada por Marília, que articula técnica, equidade, honestidade, empatia, humildade, cooperação e consciência.

“A Mandala atua como um caminho de crescimento pessoal, estimulando a convivência, o respeito e a capacidade de enfrentar desafios”, explica Marília. Ela destaca que a dança incentiva novas atitudes, fortalece vínculos e ajuda as crianças a construir estratégias para lidar com a vida de forma mais confiante.

“Nessa proposta, todos podem dançar, independentemente de suas qualidades físicas, idades ou pretensões. Basta dedicação, atenção e disposição para superar desafios”, ressalta.

Histórias que iluminam o palco

A designer e fotógrafa Milena Dias vê na trajetória da filha Odara, 9 anos, a prova do alcance do projeto. A criança, aluna desde 2022, ganhou liberdade e confiança através do ballet.

“Minha filha é muito tímida, mas é nos palcos que ela se solta e voa feito borboleta. É um projeto que acolheu a minha filha e encantou a minha alma enquanto mãe e amante da arte. Sou muito grata pela oportunidade e por fazer parte de um grupo tão cheio de luz”, enaltece.

O impacto também aparece na história de Débora Mattedi, 27 anos, professora do Dança Criança e ex-aluna de Marília desde os 5 anos. Ao integrar a equipe pedagógica, ela afirma ter encontrado “o verdadeiro significado de afeto, acolhimento, técnica e paixão”.

Para Débora, acompanhar de perto o cotidiano dos alunos revela a força social do projeto, que descreve como um espaço onde as crianças superam medos, enfrentam dificuldades e aprendem a assumir suas particularidades com coragem e orgulho. “Não há palavra linda aos ouvidos que possa descrever suficientemente a alegria de fazer parte desse grupo”, conclui.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram da iniciativa.

Quem é a idealizadora

Mestra em Dança pela UFBA, com especializações em Psicopedagogia (UCSAL) e Arte Educação (UFBA), Marília Nascimento é professora de Ballet Clássico pela Royal Academy of Dance desde 1981.

Atuou na rede estadual da Bahia entre 1991 e 2018 e dirigiu o Ballet Marília Nascimento por mais de 30 anos. Hoje, coordena o Projeto Dança Criança, ministra aulas para adultos no Núcleo Mandala e promove cursos e oficinas de Danças Circulares em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ballet Cultura dança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

As aulas públicas acontecem no Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x