Mostra Polo de Teatro reúne quatro montagens em Lauro de Freitas

A 23ª Mostra Polo de Teatro será realizada no dia neste domingo, 14, no Cine-Teatro de Lauro de Freitas, com duas sessões que apresentam quatro montagens didáticas de diferentes turmas formativas e um grupo convidado.

A programação reúne crianças, jovens, adultos e pessoas idosas em atrações que destacam criatividade, formação artística e expressões da cultura local.

O Polo de Atores & Dramaturgia, responsável pela mostra, atua há pelo menos 12 anos como grupo residente do Cine-Teatro. Nesse período, desenvolveu ações de formação, difusão e circulação, além de promover 23 edições da Mostra Polo de Teatro. Ao longo dos anos, foram cerca de 60 montagens apresentadas nas formaturas internas, certificando aproximadamente 1.300 iniciantes e iniciados.



A instituição também realizou edições do Festival Encena Lauro em 2023 e 2024, com a Mostra Guarda-Chuva, além da 1ª edição da mostra nacional, que promoveu intercâmbio entre artistas locais e praticantes das artes dramáticas de outros estados.

Programação da manhã

Às 11h, o espetáculo “Saltimbancos 60 Mais”, do grupo convidado Eterna Juventude, abre a mostra. Coordenado pelo Movimento da Pessoa com Deficiência e Idosos, o trabalho valoriza a potencialidade de 20 participantes com idades a partir dos 60 anos, que sobem ao palco com a graça e a experiência que o espetáculo infantil exige. A montagem teve direção inicial do renomado Renato Lima e finalização do processo por Heverton Cavalcante e Sebastian Hasselman.

Em seguida, o palco recebe “Frutolândia”, montagem formada pela criançada da turma Novos In Cena (6 a 10 anos). Com direção de Renato Lima — ator, psicanalista, escritor e pedagogo —, a obra aborda o duelo entre alimentação saudável e fast food ultraprocessado, com músicas e movimentação cênica que refletem a energia do grupo.

A integrante-aprendiz Arielle Dórea, 16 anos, celebra sua trajetória dentro do Polo:“Para mim, uma experiência transformadora, até porque comecei como aprendiz e jamais me imaginei monitorar aulas, dirigir cenas, maquiar artisticamente e colaborar nas demais áreas com figurino, cenário entre outras funções das artes cênicas", disse.

"Recentemente, tive uma indicação com atriz num festival nacional em Pernambuco, já percorri teatros de outras cidades e pretendo continuar a me especializar. Estou muito feliz e realizada”, completa.

Apresentações vespertinas

A partir das 17h, a mostra apresenta duas montagens inspiradas nas obras do professor Gildásio Freitas. A primeira delas, “Brincantes Contam Ipitanga”, é da turma juvenil (12 a 19 anos) e utiliza teatro de sombras, ritos indígenas e manifestações populares para narrar histórias da região.

O espetáculo aborda desde a presença dos povos originários, passando pela fauna, flora e chegada dos europeus, até a escravização, revoltas, ascensão e decadência da freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, culminando na emancipação política de Lauro de Freitas.

Encerrando a mostra, “A Grande Lona” traz a história de Pedrita, uma menina que sonha em montar um circo em Lauro de Freitas. A peça se baseia na trajetória dos cem anos de circo na cidade e busca incentivar a instalação de uma lona circense no município.

A atriz mirim Maria Roza, de 10 anos, protagonista da montagem, relata: “Estou amando fazer a Pedrita, ela irá contar esta história emocionante que está no cordel, sobre a vida dos artistas circenses. Já participei de outras peças, e após esta formatura gostaria muito de fazer parte de um espetáculo que rode o mundo, assim como o circo”.