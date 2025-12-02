ARTE CONTEMPORÂNEA
De Carybé a Cravo Neto: Bahia chega a Fortaleza com "Bloco do Prazer"
A mostra traz 250 obras, destacando artistas baianos e cearenses, com entrada gratuita até maio de 2026
Por Redação
A partir de 2 de dezembro, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) se transforma em um dos centros culturais mais importantes do país com a abertura da exposição "Bloco do Prazer".
Realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), com patrocínio da Petrobras, a mostra apresenta a "Festa" não apenas como celebração, mas como força vital de criação estética, articulação comunitária e disputa simbólica.
A edição cearense traz um recorte especial da arte baiana, permitindo ao público conferir obras de dez nomes fundamentais que ajudaram a moldar o imaginário visual do Brasil.
Entre eles, destacam-se a genialidade fotográfica da dinastia Cravo (Mario Cravo Neto e Christian Cravo) e a força escultórica de Emanoel Araujo e Jayme Figura.]
Leia Também:
Outros ícones da Bahia presentes na exposição incluem Carybé, J. Cunha, Goya Lopes e Eneida Sanches. A Tropicália e a música popular brasileira ganham corpo através do olhar de Thereza Eugênia, famosa por seus registros de Gal Costa, e na poesia visual de Waly Salomão. A mostra estabelece um verdadeiro "abraço" cultural, conectando o Recôncavo às praias do Ceará.
A chegada do "Bloco do Prazer" ao Ceará ampliou significativamente a mostra, que passa a reunir cerca de 250 obras, com mais de 50 artistas nordestinos. O projeto promove um diálogo vibrante entre os mestres baianos e a produção cearense, celebrando a vitalidade de tesouros vivos da cultura, como maracatus, reisados e festas de rua.
Para a Secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, a exposição reforça a relevância do estado no cenário da arte contemporânea:
"É uma alegria acolher, no MAC, uma mostra que celebra a força da festa como linguagem cultural e expressão de liberdade, colocando o Ceará e o Nordeste no centro das reflexões sobre o contemporâneo no Brasil. A festa é, para nós, mais que celebração: é modo de existir, criar e resistir. [...] Fortalecemos, então, uma política cultural que valoriza o território, os saberes populares e o protagonismo dos artistas do Ceará e do Nordeste".
Serviço
- Exposição: Bloco do Prazer
- Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) / Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
- Local: R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza (CE)
- Abertura: 02 de dezembro de 2025
- Visitação: Até maio de 2026
- Entrada: Gratuita
- Patrocínio: Petrobras, via Lei Rouanet
