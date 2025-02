De graça! Funceb abre inscrição para curso de dança para crianças

Aulas gratuitas de dança - Foto: Lucas Malkut | Ascom Funceb

Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório da Escola de Dança, que oferece 78 vagas gratuitas para crianças de 5 a 12 anos, matriculadas no ensino formal no turno matutino. As aulas, oferecidas pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), terão início no dia 17 de março de 2025 e acontecerão de acordo com o quadro de horários específico para cada turma.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em uma pré-inscrição, que ficará disponível entre os dias 04 e 11 de fevereiro de 2025. Para se inscrever, os interessados devem preencher integralmente o formulário online disponível no site da Funceb.

A segunda etapa será o sorteio online, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2025. Uma Comissão de Validação do Sorteio Online, composta por servidores do Centro de Formação em Artes e representantes dos familiares dos estudantes, será responsável pela supervisão do processo.

O resultado será divulgado até o dia 20 de fevereiro de 2025, tanto no site quanto nas redes sociais da Funceb. Os responsáveis pelas crianças selecionadas no sorteio deverão realizar a matrícula presencialmente.

Além disso, é necessário preencher um formulário de matrícula e um termo de autorização para uso de imagem e som, juntamente com o Questionário Socioeconômico Cultural do CFA/Funceb.