CULTURA
DE GRAÇA!

Dia da Mulher: Salvador terá museus com entrada gratuita; confira

Galerias e outros equipamentos culturais também estarão na ação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/03/2026 - 2:02 h

Os museus estarão de portas abertas no domingo
Os museus estarão de portas abertas no domingo

O Dia Internacional da Mulher ganhará um gostinho especial para as soteropolitanas. Museus e outros equipamentos culturais da capital baiana terão entrada gratuita para elas neste domingo, 8, em celebração à data.

A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), visa ampliar o acesso à cultura, democratizando a entrada nesses espaços.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher abrindo gratuitamente nossos equipamentos culturais para as mulheres é um gesto simbólico, mas muito significativo. Salvador é uma cidade marcada pela força, pela criatividade e pela história das mulheres”, afirmou Ana Paula Matos, titular da Secult.

A secretária ainda destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das mulheres. “Valorizar essa data também é reconhecer o papel fundamental que elas têm na construção da nossa identidade cultural e social”, reforçou.

Lugares com entrada gratuita:

  • Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio
  • Galeria Mercado, no Mercado Modelo
  • Mundo Encantado da Criança, localizado no Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim
  • Casa do Carnaval da Bahia, no Pelourinho
  • Casa do Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho
  • Cidade da Música da Bahia, no Comércio
  • Memorial Dois de Julho, no Largo da Lapinha
  • Espaço Pierre Verger, no Porto da Barra
  • Espaço Carybé de Artes, no Porto da Barra.

Cultura Dia da Mulher Salvador

x