DE GRAÇA!
Dia da Mulher: Salvador terá museus com entrada gratuita; confira
Galerias e outros equipamentos culturais também estarão na ação
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
O Dia Internacional da Mulher ganhará um gostinho especial para as soteropolitanas. Museus e outros equipamentos culturais da capital baiana terão entrada gratuita para elas neste domingo, 8, em celebração à data.
A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), visa ampliar o acesso à cultura, democratizando a entrada nesses espaços.
“Celebrar o Dia Internacional da Mulher abrindo gratuitamente nossos equipamentos culturais para as mulheres é um gesto simbólico, mas muito significativo. Salvador é uma cidade marcada pela força, pela criatividade e pela história das mulheres”, afirmou Ana Paula Matos, titular da Secult.
A secretária ainda destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das mulheres. “Valorizar essa data também é reconhecer o papel fundamental que elas têm na construção da nossa identidade cultural e social”, reforçou.
Leia Também:
Lugares com entrada gratuita:
- Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio
- Galeria Mercado, no Mercado Modelo
- Mundo Encantado da Criança, localizado no Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim
- Casa do Carnaval da Bahia, no Pelourinho
- Casa do Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho
- Cidade da Música da Bahia, no Comércio
- Memorial Dois de Julho, no Largo da Lapinha
- Espaço Pierre Verger, no Porto da Barra
- Espaço Carybé de Artes, no Porto da Barra.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes