HOME > CULTURA
FESTA

Vaquejada de Serrinha confirma edição de 2026 e inicia vendas

Evento tradicional da Bahia confirma nova edição e inicia venda de ingressos antes de revelar as atrações

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/03/2026 - 14:50 h

A Vaquejada de Serrinha acaba de confirmar sua edição de 2026
A Vaquejada de Serrinha acaba de confirmar sua edição de 2026

A Vaquejada de Serrinha confirmou a realização da edição de 2026 e anunciou o início da venda de ingressos “no escuro”, antes mesmo da divulgação das atrações.

O evento acontecerá entre os dias 2 e 6 de setembro, no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, em Serrinha, reunindo tradição, música e competições que fazem da festa uma das mais aguardadas do interior da Bahia.

A Vaquejada de Serrinha, uma das festas mais tradicionais do interior, acaba de confirmar sua edição de 2026 e de anunciar a abertura de vendas no escuro. A estratégia, já utilizada em outras edições, permite que o público garanta os ingressos antecipadamente, antes mesmo da divulgação do line-up oficial.

Conhecida por unir a cultura nordestina às grandes apresentações musicais, a festa costuma reunir artistas de destaque do cenário nacional. A programação de 2026 ainda não foi revelada, mas a organização promete novidades nos próximos meses.

Além dos shows, a competição entre vaqueiros segue como um dos principais atrativos da celebração. Neste ano, mais uma vez, a Vaquejada de Serrinha vai dar R$500 mil reais em prêmios para os vaqueiros, reforçando a importância do evento para o circuito da modalidade no Nordeste.

Com expectativa de grande público e programação diversificada, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem pretende acompanhar a festa desde já e garantir presença em um dos eventos mais tradicionais da Bahia.

Onde comprar os ingressos

Os ingressos para a edição de 2026 estão sendo vendidos em Salvador, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site e nos Balcões Pida.

Em Feira de Santana, o público poderá garantir a compra na loja Lucidata, no Shopping Boulevard.

Já em Serrinha, a venda acontecerá na Farmácia Melhor Preço, localizada na Praça Luiz Nogueira, e no Bar de Robinho, na Praça Morena Bela.

Atrações serão divulgadas em breve

A organização informou que as primeiras atrações devem ser anunciadas em breve. A expectativa é que a programação siga o padrão de anos anteriores, reunindo artistas populares e grandes nomes da música brasileira.

Para quem deseja garantir presença antes do anúncio do line-up, a recomendação é aproveitar a venda antecipada, que costuma oferecer valores promocionais.

Vaquejada de Serrinha

  • Quando: 2 a 6 de setembro
  • Onde: Parque de Vaquejada Maria do Carmo – Serrinha
  • Informações: @ssaproducoes @vaquejadadeserrinhaoficial

Vendas:

Salvador

  • Local: loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site e nos Balcões Pida.

Feira de Santana

  • Local: loja Lucidata, no Shopping Boulevard

Serrinha

  • Local: Farmácia Melhor Preço, localizada na Praça Luiz Nogueira e no Bar de Robinho, na Praça Morena Bela.

Cultura

