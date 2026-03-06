Festival de Música reúne grandes atrações neste final de semana no Pelourinho

Siga o A TARDE no Google

Evento começa nesta sexta-feira, 6 - Foto: Divulgação

O Festival Pelourinho Cultural vai agitar o Centro Histórico de Salvador a partir desta sexta-feira, 6, às 19h. O evento acontece no largo Quincas Berro d’Água e faz parte do Programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Além de promover acesso democrático à música e a outras expressões artísticas, o festival contribui para a geração de trabalho e renda. Devem ser criados cerca de 5 mil postos de trabalho para atender a demanda de todo o projeto.

A abertura do festival terá quatro shows gratuitos, divididos em dois dias:

Sexta-feira, 6:

Chiclete com Banana

Ara Ketu

Sábado, 7:

Banda Reflexu's

ÀTTØØXXÁ

Ao decorrer do ano, a programação será incrementada com outras atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, e divulgada gradualmente, sempre sujeita à lotação dos espaços.