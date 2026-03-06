HOJE!
Festival de Música reúne grandes atrações neste final de semana no Pelourinho
Evento começa nesta sexta-feira, 6
Por Edvaldo Sales
O Festival Pelourinho Cultural vai agitar o Centro Histórico de Salvador a partir desta sexta-feira, 6, às 19h. O evento acontece no largo Quincas Berro d’Água e faz parte do Programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Rouanet).
Além de promover acesso democrático à música e a outras expressões artísticas, o festival contribui para a geração de trabalho e renda. Devem ser criados cerca de 5 mil postos de trabalho para atender a demanda de todo o projeto.
A abertura do festival terá quatro shows gratuitos, divididos em dois dias:
Sexta-feira, 6:
- Chiclete com Banana
- Ara Ketu
Sábado, 7:
- Banda Reflexu's
- ÀTTØØXXÁ
Ao decorrer do ano, a programação será incrementada com outras atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, e divulgada gradualmente, sempre sujeita à lotação dos espaços.
