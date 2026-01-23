MÚSICA E GASTRONOMIA
Djavan ganha homenagem em shows ao vivo em restaurante de Salvador
Um espaço tradicional da gastronomia baiana abre as celebrações de 30 anos com uma série musical que mistura clássicos
Por Beatriz Santos
O Lilás Cozinha dá início às comemorações pelos 30 anos de atuação com a estreia do projeto 'Noites de Verão Lilás'. A primeira edição acontece na próxima quinta-feira, 29, a partir das 20h, em Salvador, com o show do cantor e compositor baiano Mateus Tranzilo, que apresenta um repertório dedicado à obra de Djavan.
Para a abertura da série, Tranzilo montou um show que reúne clássicos do músico alagoano e incorpora elementos da sua identidade musical. Entre as canções confirmadas estão 'Samurai', 'Se', 'Pétala', 'Esquinas', 'Açaí', 'Eu Te Devoro', 'Oceano', 'Sina' e 'Linha do Equador', além de participações especiais. A música 'Lilás', que dá nome ao restaurante, também faz parte do repertório.
O artista ainda inclui no set duas faixas autorais: 'Arrumar Você', lançada em outubro, e 'Além de Fevereiro', ainda inédita. No palco, ele será acompanhado pelos músicos Cláudio Saje (violonista e guitarrista) e Lucas de Gal (percussionista). A operação de som e áudio é assinada pelo Punk Hazard Studios.
“Estou muito feliz e empolgado de estar abrindo os trabalhos de 2026 com um projeto que é tão simbólico, comemorando os 30 anos do Lilás Cozinha que já é símbolo de Salvador, e em um projeto que homenageia Djavan, que é um dos meus grandes ídolos e inspirações na música. Inclusive tendo a grata surpresa de estar trabalhando em uma música que será lançada em breve e que cito Djavan na letra”, afirma.
Além do tributo, o show também prevê releituras em novos formatos. “Outra coisa que foi pensada é trazer algumas releituras de músicas clássicas em novas roupagens. Vai ser um show pra divertir e relaxar o público ao mesmo tempo, ideal pra quem quiser aproveitar uma noite com os amigos, família e amores”, diz.
Para acompanhar o clima da estação, algumas faixas devem ganhar versões em reggae e pagodão baiano.
A noite também terá um cardápio especial, adaptado a itens já tradicionais da cozinha do Lilás, como crostines de parmesão e lemon pepe acompanhado do pesto servido diariamente no buffet, além de pão calabresa e bruschetta tradicional feita com o pão caseiro do Lilás, assado em forno à lenha. A série de eventos contará ainda com drinks inéditos criados para a ocasião, assinados pelo barman Caê Bartuo.
