Djavan ganha homenagem em shows ao vivo em restaurante de Salvador

O Lilás Cozinha dá início às comemorações pelos 30 anos de atuação com a estreia do projeto 'Noites de Verão Lilás'. A primeira edição acontece na próxima quinta-feira, 29, a partir das 20h, em Salvador, com o show do cantor e compositor baiano Mateus Tranzilo, que apresenta um repertório dedicado à obra de Djavan.

Para a abertura da série, Tranzilo montou um show que reúne clássicos do músico alagoano e incorpora elementos da sua identidade musical. Entre as canções confirmadas estão 'Samurai', 'Se', 'Pétala', 'Esquinas', 'Açaí', 'Eu Te Devoro', 'Oceano', 'Sina' e 'Linha do Equador', além de participações especiais. A música 'Lilás', que dá nome ao restaurante, também faz parte do repertório.

O artista ainda inclui no set duas faixas autorais: 'Arrumar Você', lançada em outubro, e 'Além de Fevereiro', ainda inédita. No palco, ele será acompanhado pelos músicos Cláudio Saje (violonista e guitarrista) e Lucas de Gal (percussionista). A operação de som e áudio é assinada pelo Punk Hazard Studios.

“Estou muito feliz e empolgado de estar abrindo os trabalhos de 2026 com um projeto que é tão simbólico, comemorando os 30 anos do Lilás Cozinha que já é símbolo de Salvador, e em um projeto que homenageia Djavan, que é um dos meus grandes ídolos e inspirações na música. Inclusive tendo a grata surpresa de estar trabalhando em uma música que será lançada em breve e que cito Djavan na letra”, afirma.

Além do tributo, o show também prevê releituras em novos formatos. “Outra coisa que foi pensada é trazer algumas releituras de músicas clássicas em novas roupagens. Vai ser um show pra divertir e relaxar o público ao mesmo tempo, ideal pra quem quiser aproveitar uma noite com os amigos, família e amores”, diz.

Para acompanhar o clima da estação, algumas faixas devem ganhar versões em reggae e pagodão baiano.

A noite também terá um cardápio especial, adaptado a itens já tradicionais da cozinha do Lilás, como crostines de parmesão e lemon pepe acompanhado do pesto servido diariamente no buffet, além de pão calabresa e bruschetta tradicional feita com o pão caseiro do Lilás, assado em forno à lenha. A série de eventos contará ainda com drinks inéditos criados para a ocasião, assinados pelo barman Caê Bartuo.