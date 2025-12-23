Escritor baiano promove evento literário em apoio a hospital Martagão

Público poderá participar de atividades voltadas para toda a família - Foto: Divulgação | Lorena Ribeiro

O escritor Deco Lipe realiza, no dia 28 de março de 2026, a terceira edição do evento literário beneficente Amor de Primeira, iniciativa gratuita que une incentivo à leitura e ação social em apoio ao Hospital Martagão Gesteira. A programação acontece a partir das 8h30, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador.

A edição marca os oito anos do projeto Primeira Orelha, criado por Deco Lipe e dedicado à literatura infantil e infantojuvenil com representatividade LGBTQIAP+.

Ao longo da manhã, o público poderá participar de atividades voltadas para toda a família, com a presença de diversos escritores e o apoio de editoras como Arqueiro, Companhia das Letras, DarkSide, Intrínseca, HarperCollins, Rocco, Ubu, Melhoramentos, entre outras.

Além da programação cultural, o evento promove uma campanha solidária para arrecadação de leite em pó destinado ao hospital. A dinâmica prevê a troca de dois pacotes de 200g do alimento por um livro, reforçando a proposta de transformar leitura em gesto concreto de cuidado.



“O Amor de Primeira nasce simples, como gesto de gratidão. É minha forma de devolver à sociedade baiana o carinho recebido ao longo desses quase 8 anos do Primeira Orelha", pontua o escritor Deco Lipe.

Na terceira edição, o evento amplia esse abraço ao unir leitura e cuidado. Um livro trocado por dois pacotes de 200g de leite em pó, um gesto pequeno que abre acesso, estimula a leitura e transforma afeto em alimento, celebrando a vida sendo protagonista de boas histórias”, completa.

O idealizador lembra ainda os resultados da edição anterior, que reforçam o impacto social do projeto.

“Este ano realizamos a segunda edição do evento. O resultado foi emocionante. Conseguimos arrecadar 854 itens alimentícios, totalizando 451,4 kg de alimentos e 635 litros de leite, que foram destinados ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (NACCI), instituição que apoia crianças em tratamento contra o câncer. Foi uma linda demonstração de como a literatura pode ir além das páginas e gerar impacto real”, afirma.

Na edição de 2026, a escolha do Hospital Martagão Gesteira como instituição beneficiada tem caráter simbólico. Em 2025, o hospital completou 60 anos de atuação, sendo referência no atendimento pediátrico pelo SUS na Bahia.

“Há anos acompanho o trabalho magistral do Martagão Gesteira. Compreender a contribuição desse hospital para a sociedade baiana é também compreender nossa própria humanidade", diz o escritor.

"São cerca de 500 mil atendimentos gratuitos e de qualidade, todos os anos pelo SUS, voltados às crianças e adolescentes, em mais de 27 especialidades médicas. Um trabalho que merece, no mínimo, que unamos esforços para sua manutenção. Essa foi a forma que encontrei de contribuir, transformar o que me salvou em leite para ajudar a salvar outras vidas”, completa Deco Lipe.

Para a instituição, ações como essa são fundamentais para garantir a continuidade do atendimento. “O Martagão não é feito somente por uma pessoa. É uma soma de esforços. Por essa razão, cada doação é muito importante para que a instituição, um patrimônio dos baianos, continue oferecendo saúde de qualidade e humanizada a quem mais precisa”, afirma Claudia Pimentel, gerente de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia, entidade mantenedora do hospital.

A programação completa do evento será divulgada em breve. Mais informações estão disponíveis no Instagram @nossoamordeprimeira.