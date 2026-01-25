Escritora famosa é internada após queda e passa por cirurgias

Autora de 90 anos teve fraturas no fêmur, no cotovelo e no punho - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da literatura brasileira, a escritora e poeta Adélia Prado, de 90 anos, está internada após sofrer um acidente doméstico em Divinópolis (MG). Ela caiu em casa na última segunda-feira, 19, e precisou ser submetida a duas cirurgias.

Adélia teve fraturas no fêmur, no cotovelo e no punho, segundo o Hospital São Judas Tadeu, onde a autora segue hospitalizada. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados pela equipe de ortopedia. Após as intervenções, a escritora foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permanece sob observação.

Trajetória

Nascida em Divinópolis, em 13 de dezembro de 1935, Adélia é considerada uma das maiores vozes da poesia contemporânea no Brasil.

Com uma obra marcada pela espiritualidade, pela vida cotidiana e pela linguagem simples e profunda, estreou na literatura com ‘A Bagagem’ (1976) e consolidou sua trajetória com livros como ‘O Coração Disparado’ (1978) e ‘Solte os Cachorros’ (1979).