SALVADOR
SALVADOR

Morre em Salvador o artista plástico Aurelino dos Santos, aos 83 anos

Morte foi confirmada pela Ernesto Bitencourt Galeria, que representava o artista

Luan Julião

Por Luan Julião

24/01/2026 - 13:44 h
Aurelino dos Santos, 83 anos
Aurelino dos Santos, 83 anos -

O mundo das artes plásticas da Bahia perde uma de suas figuras mais singulares. Aurelino dos Santos, artista autodidata de Salvador, morreu na noite da última sexta-feira, 23, aos 83 anos, vítima de insuficiência respiratória, informou a Ernesto Bitencourt Galeria, que representava o artista.

Nascido em 16 de junho de 1942, Aurelino teve uma trajetória pouco convencional. Não alfabetizado, começou a vida profissional como cobrador de ônibus antes de se dedicar às artes. Foi incentivado pelo escultor Agnaldo Santos e contou com o apoio da arquiteta Lina Bo Bardi, que forneceu materiais e organizou sua primeira mostra, em 1963, no foyer do Teatro Castro Alves.

Diagnosticado com esquizofrenia, Aurelino despertou opiniões contrastantes: enquanto alguns o viam como “louco”, outros reconheciam nele um olhar profundo sobre a cidade e seu cotidiano. Essa sensibilidade se refletiu em obras que chamam atenção por detalhes e cores, frequentemente comparadas a nomes do modernismo brasileiro, como Tarsila do Amaral e Volpi.

As criações de Aurelino conquistaram espaço em coleções públicas e privadas, além de galerias e feiras de destaque, como SP-Arte, ArtRio, ArPa e Rotas Brasileiras. Individualmente, suas exposições passaram por instituições como Galeria Estação, Galeria Simões de Assis, Museu Afro Emanoel Araújo, Museu de Arte Moderna da Bahia e Museu Nacional da República. Internacionalmente, suas obras já chegaram a cidades como Paris, Madrid, Valência e Los Angeles.

Tags:

artes plásticas Bahia artista autodidata Aurelino dos Santos exposições de arte galerias e feiras de arte modernismo brasileiro

x