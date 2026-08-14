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CULTURA

Espetáculo “Gota d’Água” ganha nova montagem em Salvador

Apresentação foi inspirada na obra de Chico Buarque e Paulo Pontes

Isabela Cardoso
Por
“Gota d’Água” chega a Salvador com trama de vingança e poder
“Gota d’Água” chega a Salvador com trama de vingança e poder - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe, entre 21 e 23 e 27 e 30 de agosto, o espetáculo “Gota d’Água”, adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro. A montagem aborda desigualdade, relações de poder e o lugar da mulher negra.

As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h, na CAIXA Cultural Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes, 57, no Centro.

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Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada e clientes CAIXA). As vendas começam em 18 de agosto, pela plataforma Sympla.

Espetáculo ganha estética inspirada nos marisqueiros

Com direção artística de Vinícius Lírio, a montagem aposta em uma estética marcada pela presença de areia, lama e redes de pesca no palco. A proposta aproxima a tragédia do cotidiano das comunidades de marisqueiros e cria um ambiente visceral para a narrativa.

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A história acompanha Joana, interpretada por Evana Jeyssan, abandonada por Jasão, personagem de Augusto Nascimento, enquanto cuida de dois filhos pequenos. Diante da ruptura, ela passa a buscar justiça e é conduzida por um desejo de vingança.

A narrativa também coloca em cena questões relacionadas ao afeto, ao desejo e às estruturas sociais que atravessam a trajetória da protagonista.

Evana Jeyssan é premiada pela atuação

A atriz Evana Jeyssan recebeu os prêmios de Melhor Atriz no 21º Prêmio Cenym e no 28º Prêmio Braskem de Teatro pela atuação em “Gota d’Água”.

A montagem já passou por palcos de Salvador, Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras e recebeu indicações em diferentes premiações. Augusto Nascimento assina a codireção e também integra o elenco.

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Cultura Salvador Teatro

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