Margareth Menezes entrega livros a biblioteca comunitária em Salvador

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Margareth Menezes cumprirá uma agenda voltada à literatura nacional durante sua passagem por Salvador, na Bahia, entre os dias 13 e 15 de agosto. Dentre as atividades realizadas pela Ministra da Cultura estão a entrega de 600 livros a uma biblioteca comunitária da cidade.

O local escolhido foi a Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio, no bairro de Coutos. A unidade receberá um acervo literário do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

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Outra biblioteca visitada por Margareth nesta quinta-feira, 13, será a Biblioteca Estadual Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho. Na ocasião, ela estará acompanhada do secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC), Fabiano Piúba.

Os dois entregarão o certificado de integrante do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) para as duas unidades, como forma de realizar uma promoção do livro e da leitura, à formação cultural e às políticas públicas de cultura.

A agenda segue com conversas de Margareth Menezes com encontro com jovens de projeto apoiado pela Lei Rouanet e participação no encerramento do 22º Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), ao lado do reitor da Universidade Federal da Bahia.

Confira a programação completa da ministra:

13 de agosto (quinta-feira)

Visita à Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

Horário: 14h30

Endereço: Rua Borges dos Reis, s/nº, Rio Vermelho, Salvador (BA)

Visita à Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio

Horário: 16h30

Endereço: Rua Sete de Setembro, 244, Coutos, Salvador (BA)

14 de agosto (sexta-feira)

Mesa de abertura na Jornada Formativa do Sistema Nacional de Cultura

Horário: 10h

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Endereço: Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, Salvador (BA)

Encontro com jovens de projeto apoiado pela Lei Rouanet

Horário: 11h

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Endereço: Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, Salvador (BA)

Encerramento do 22º Enecult

Horário: 19h

Local: Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador (BA)

Transmissão: canal do Enecult no YouTube

15 de agosto (sábado)

Lançamento de selo comemorativo em homenagem aos 190 anos da Casa de Oxumarê

Horário: 8h

Local: Casa de Oxumarê (Ilé Òsùmàrè Aràká Àse Ògòdó)

Endereço: Casa de Oxumarê, Federação, Salvador (BA)