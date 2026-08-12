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ENTRADA GRATUITA

Shopping na Bahia sedia quarta edição do 'Miss e Mister Melhor Idade'

Concurso celebra envelhecimento ativo com desfile inclusivo e shows ao vivo

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Evento ocorre a partir das 17h na praça de alimentação, localizada no piso L3, em Lauro de Freitas
Evento ocorre a partir das 17h na praça de alimentação, localizada no piso L3, em Lauro de Freitas - Foto: Yuri Couto

Parque Shopping Bahia recebe neste sábado. 15, a quarta edição do concurso Miss e Mister Melhor Idade. O evento ocorre a partir das 17h na praça de alimentação, localizada no piso L3, em Lauro de Freitas. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa é organizada pelo Movimento Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas (MLPCDI-LF), por meio do Grupo Eterna Juventude. A programação inclui apresentações artísticas, desfile de candidatos e entrega de premiações.

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Programação oficial do evento

A abertura da programação começa às 17h com show ao vivo do cantor Marquinhos e apresentação de dança cigana com Maria Teodora.

A abertura oficial ocorre às 18h com a presença de Josy Luz, presidente do MLPCDI-LF, e Lulie Najar, superintendente do shopping.

O desfile dos candidatos começa às 18h30. Os participantes apresentam três figurinos diferentes:

  • Roupa casual
  • Traje esporte fino ou social
  • Roupa temática com representação de países ou estados brasileiros

Esta edição introduz a participação de seis idosos da Vila Sênior, com idades entre 80 e 88 anos, integrados ao grupo de concorrentes.

Entre 20h e 20h30 ocorre a apuração dos votos, acompanhada por apresentações de dança e música. O encerramento e a premiação estão programados para as 20h30.

Serviço

  • Evento: 4ª edição do Miss e Mister Melhor Idade
  • Data: 15 de agosto de 2026
  • Horário: a partir das 17h
  • Local: praça de Alimentação (Piso L3) — Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
  • Entrada: gratuita

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idosos Parque Shopping Bahia

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