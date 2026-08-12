ENTRADA GRATUITA
Shopping na Bahia sedia quarta edição do 'Miss e Mister Melhor Idade'
Concurso celebra envelhecimento ativo com desfile inclusivo e shows ao vivo
Parque Shopping Bahia recebe neste sábado. 15, a quarta edição do concurso Miss e Mister Melhor Idade. O evento ocorre a partir das 17h na praça de alimentação, localizada no piso L3, em Lauro de Freitas. A entrada é gratuita e aberta ao público.
A iniciativa é organizada pelo Movimento Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas (MLPCDI-LF), por meio do Grupo Eterna Juventude. A programação inclui apresentações artísticas, desfile de candidatos e entrega de premiações.
Programação oficial do evento
A abertura da programação começa às 17h com show ao vivo do cantor Marquinhos e apresentação de dança cigana com Maria Teodora.
A abertura oficial ocorre às 18h com a presença de Josy Luz, presidente do MLPCDI-LF, e Lulie Najar, superintendente do shopping.
O desfile dos candidatos começa às 18h30. Os participantes apresentam três figurinos diferentes:
- Roupa casual
- Traje esporte fino ou social
- Roupa temática com representação de países ou estados brasileiros
Esta edição introduz a participação de seis idosos da Vila Sênior, com idades entre 80 e 88 anos, integrados ao grupo de concorrentes.
Entre 20h e 20h30 ocorre a apuração dos votos, acompanhada por apresentações de dança e música. O encerramento e a premiação estão programados para as 20h30.
Serviço
- Evento: 4ª edição do Miss e Mister Melhor Idade
- Data: 15 de agosto de 2026
- Horário: a partir das 17h
- Local: praça de Alimentação (Piso L3) — Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
- Entrada: gratuita