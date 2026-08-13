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LITERATURA

Feira Literária de Mucugê reúne programação cultural gratuita na Bahia

Encontro reúne literatura, música, cinema e cultura popular

Agatha Victoria Reis
Por
Feira Literária de Mucugê (Fligê)
Feira Literária de Mucugê (Fligê) - Foto: Vinicius Brito / Divulgação

Acontece em Mucugê, na Chapada Diamantina, a 9ª Feira Literária de Mucugê (Fligê), entre os dias 13 e 16 de agosto. Com entrada gratuita, o evento tem como tema “Literatura e múltiplas formas do dizer”.

O encontro reúne literatura, música, cinema, teatro, artes visuais, educação e cultura popular no coração da Bahia. Durante os quatro dias de programação, o evento reunirá diversas atividades para crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, com expectativa de receber 40 mil pessoas na feira.

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O evento realizará cerca de 72 lançamentos de livros e sessões de autógrafos, 32 rodas de conversa e mesas, 10 shows musicais, quatro sessões de peças teatrais, 17 filmes exibidos e uma exposição fotográfica.

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Fligê na Chapada Diamantina

Para o público infantil, a Fligê conta com 43 atividades para crianças, 15 rodas de conversa voltadas às juventudes e 66 projetos estudantis.

Com programação 100% gratuita, durante o evento ocorrerá 13 atividades de manifestações culturais, reunindo múltiplas formas de expressão.

A Feira literária já realizou edições em 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025, construindo uma história marcada por escritores, artistas, estudantes, leitores e comunidades.

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Feira Literária de Mucugê Fligê literatura

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