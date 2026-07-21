TEATRO E DANÇA
Espetáculo leva a dança de Isadora Duncan aos palcos de Salvador
Após temporada em São Paulo, montagem inspirada em Isadora Duncan desembarca na capital baiana
Depois de circular por cidades do interior de São Paulo, a turnê A Arte de Isadora Duncan chega a Salvador com apresentação marcada para 25 de julho, às 20h, no Teatro Cambará da Casa Rosa, no Rio Vermelho.
Além do espetáculo, o projeto promove uma oficina gratuita voltada a professores, artistas e estudantes de dança e oferece recursos de acessibilidade em todas as atividades.
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Realizada pelo grupo baiano Contemporânea Ensemble, a montagem presta homenagem à norte-americana Isadora Duncan, considerada uma das precursoras da dança moderna, e apresenta ao público coreografias inspiradas em seu legado artístico.
Espetáculo recria o universo de Isadora Duncan
Com direção de Fatima Suarez, o espetáculo tem duração de 50 minutos e reúne coreografias criadas por Isadora Duncan entre 1900 e 1927, além de recriações assinadas por Fatima Suarez e Lori Belilove.
A montagem utiliza projeções visuais e trilha sonora para construir uma narrativa inspirada na filosofia da chamada dança livre, movimento que rompeu com os padrões do balé clássico ao defender uma expressão artística mais conectada à natureza e ao movimento do corpo.
Segundo Fatima Suarez, o espetáculo "é uma oportunidade única de conhecer a essência do trabalho de Isadora Duncan, sua beleza, sua liberdade e, acima de tudo, a sua verdade".
Oficina gratuita amplia proposta formativa
Além da apresentação, o projeto aposta em uma programação voltada à formação de profissionais da área. Nos dias 25 e 26 de julho, das 14h às 19h, a Sala Rosa, na Casa Rosa, recebe a oficina A Natureza Criativa do Ser.
Com carga horária de 10 horas, a atividade reúne professores, estudantes e artistas maiores de 18 anos para uma imersão nos fundamentos da dança moderna e em processos criativos contemporâneos. As inscrições já foram encerradas para os participantes selecionados.
Projeto aposta em acessibilidade
Todas as atividades da turnê contam com recursos de acessibilidade para ampliar o acesso do público.
Entre eles estão audiodescrição, intérprete de Libras, espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e acolhimento específico para pessoas neurodivergentes.
Grupo baiano mantém repertório inspirado em Isadora Duncan
Responsável pela montagem, o Contemporânea Ensemble atua desde 2002 na produção de espetáculos de dança moderna e contemporânea para públicos de diferentes faixas etárias.
O grupo mantém um trabalho contínuo de pesquisa e circulação do repertório de Isadora Duncan, aliado a novas propostas de criação.
À frente da companhia está Fatima Suarez, criadora da Escola Contemporânea de Dança e do Mantra Centro de Dança.
Com formação pela UFBA e especializações em Londres e Nova York, a diretora desenvolve há anos um intercâmbio artístico com Lori Belilove, uma das principais referências mundiais na preservação da técnica de Isadora Duncan.
Espetáculo A Arte de Isadora Duncan
- Data: 25 de julho de 2026
- Horário: 20h
- Local: Teatro Cambará da Casa Rosa, Rio Vermelho
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Vendas: Sympla
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: intérprete de Libras e audiodescrição