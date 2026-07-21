Espetáculo leva a dança de Isadora Duncan aos palcos de Salvador

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Depois de circular por cidades do interior de São Paulo, a turnê A Arte de Isadora Duncan chega a Salvador com apresentação marcada para 25 de julho, às 20h, no Teatro Cambará da Casa Rosa, no Rio Vermelho.

Além do espetáculo, o projeto promove uma oficina gratuita voltada a professores, artistas e estudantes de dança e oferece recursos de acessibilidade em todas as atividades.

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Realizada pelo grupo baiano Contemporânea Ensemble, a montagem presta homenagem à norte-americana Isadora Duncan, considerada uma das precursoras da dança moderna, e apresenta ao público coreografias inspiradas em seu legado artístico.



Espetáculo recria o universo de Isadora Duncan

Com direção de Fatima Suarez, o espetáculo tem duração de 50 minutos e reúne coreografias criadas por Isadora Duncan entre 1900 e 1927, além de recriações assinadas por Fatima Suarez e Lori Belilove.

A montagem utiliza projeções visuais e trilha sonora para construir uma narrativa inspirada na filosofia da chamada dança livre, movimento que rompeu com os padrões do balé clássico ao defender uma expressão artística mais conectada à natureza e ao movimento do corpo.

Segundo Fatima Suarez, o espetáculo "é uma oportunidade única de conhecer a essência do trabalho de Isadora Duncan, sua beleza, sua liberdade e, acima de tudo, a sua verdade".

Oficina gratuita amplia proposta formativa

Além da apresentação, o projeto aposta em uma programação voltada à formação de profissionais da área. Nos dias 25 e 26 de julho, das 14h às 19h, a Sala Rosa, na Casa Rosa, recebe a oficina A Natureza Criativa do Ser.

Oficinas A Natureza Criativa do Ser - Foto: Lucas Lima

Com carga horária de 10 horas, a atividade reúne professores, estudantes e artistas maiores de 18 anos para uma imersão nos fundamentos da dança moderna e em processos criativos contemporâneos. As inscrições já foram encerradas para os participantes selecionados.

Projeto aposta em acessibilidade

Todas as atividades da turnê contam com recursos de acessibilidade para ampliar o acesso do público.

Entre eles estão audiodescrição, intérprete de Libras, espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e acolhimento específico para pessoas neurodivergentes.

Grupo baiano mantém repertório inspirado em Isadora Duncan

Responsável pela montagem, o Contemporânea Ensemble atua desde 2002 na produção de espetáculos de dança moderna e contemporânea para públicos de diferentes faixas etárias.

O grupo mantém um trabalho contínuo de pesquisa e circulação do repertório de Isadora Duncan, aliado a novas propostas de criação.

À frente da companhia está Fatima Suarez, criadora da Escola Contemporânea de Dança e do Mantra Centro de Dança.

Com formação pela UFBA e especializações em Londres e Nova York, a diretora desenvolve há anos um intercâmbio artístico com Lori Belilove, uma das principais referências mundiais na preservação da técnica de Isadora Duncan.

Espetáculo A Arte de Isadora Duncan