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Bando de Teatro Olodum abre vagas para oficinas artísticas gratuitas

Inscrições são feitas através de formulário online vão até 8 de agosto

Alice Paulilo
Por
Mostra Final Oficina do Bando Olodum. A companhia abre vagas para edição de 2026
Mostra Final Oficina do Bando Olodum. A companhia abre vagas para edição de 2026 - Foto: Black REC / Divulgação

A companhia Bando de Teatro Olodum lançou a edição de 2026 do projeto 'Oficina de Performance Negra'. As aulas gratuitas de formação artística são voltadas para pessoas negras e maiores de 18 anos.

As inscrições estão disponíveis até 8 de agosto, através do formulário anexado no perfil oficial do Instagram da companhia e para participar não é necessário ter experiência em artes cênicas.

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As aulas serão realizadas entre os dias 17 de agosto e 19 de dezembro, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, e realizadas em três espaços de Salvador: Espaço Cultural Alagados, no bairro do Uruguai; Centro Cultural Plataforma, no Subúrbio Ferroviário; e na subsede de Cultura e Arte do Sindipetro Bahia, em Nazaré.

Formação artística

Durante a formação, os participantes terão aulas de interpretação teatral, dança, música, memória e identidade, além de conteúdos voltados para iluminação cênica e sonorização.

Ao final do curso, os alunos apresentarão mostras cênicas abertas ao público.

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A iniciativa integra as comemorações pelos 35 anos do Bando de Teatro Olodum e tem como objetivo revelar e formar novos talentos das artes negras na Bahia. Ao longo trajetória do grupo, a oficina contribuiu para a formação de artistas como Lázaro Ramos, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, Sulivã Bispo e Lucas Leto.

Além da oficina, a edição também prevê apresentações para estudantes de escolas públicas e instituições sociais, além de uma nova montagem com estreia prevista para 2027 e circulação em três estados.

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Bando de Teatro Olodum oficinas gratuitas Salvador

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