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SALVADOR

Famílias de Salvador podem abrigar menores em situação de risco

Crianças e adolescentes são afastados das famílias por medida protetiva determinada pela Justiça

Luiza Nascimento
Por
Fundação Cidade Mãe
Fundação Cidade Mãe - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Moradores de Salvador podem abrigar, de forma provisória, crianças e adolescentes em situação de risco, que foram afastados do convívio familiar por medida protetiva determinada pela Justiça. A Fundação Cidade Mãe (FCM), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), está ampliando o cadastro e busca novos voluntários.

Os cadastrados recebem acompanhamento psicossocial antes, durante e após o período de acolhimento, além de orientação técnica ao longo de toda a participação no serviço.

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"As famílias recebem acompanhamento psicológico, inclusive para trabalhar a questão do vínculo. Existe também a possibilidade de as famílias acolhedoras se tornarem madrinhas, de acordo com a permissão da família para a qual a criança será direcionada, seja a família biológica ou adotiva. No final, quem ganha é a criança, com várias fontes de amor e cuidado”, afirma a presidente da Fundação Cidade Mãe, Isabela Almeida.

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Como se tornar voluntário?

Os interessados em participar do Serviço Família Acolhedora podem se inscrever ou obter mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (71) 3202-2428 e (71) 3202-2429.

Para participar, é necessário:

  • Apresentar documentos como RG, CPF, comprovantes de residência e de renda;
  • ter mais de 21 anos;
  • morar em Salvador há pelo menos dois anos;
  • estar em boas condições de saúde física e mental;
  • não possuir vínculo de parentesco com a criança ou adolescente em processo de acolhimento;
  • contar com a adesão de todos os integrantes da família à proposta do serviço.

O Serviço Família Acolhedora está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em Salvador, é regulamentado pela Lei Municipal nº 9.015/2016 e foi implantado pela Fundação Cidade Mãe. Desde sua implantação, em 2021, o serviço já acolheu 52 crianças.

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Tags

acolhimento infância voluntariado.

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