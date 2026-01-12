Estudante da Ufba é escolhida para viver Gal Costa em musical nacional

Nova Gal dos palcos: Walerie Gondim assume papel de ícone da MPB - Foto: Divulgação | Edgar Machado exclusivas para o A TARDE

A atriz que interpretará Gal Costa no inédito “Gal - O Musical” já foi escolhida. Radicada na Bahia e estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a manauara Walerie Gondim foi selecionada nas audições em Salvador e viverá um dos maiores ícones da música popular brasileira.

A informação foi confirmada ao A TARDE, em primeira mão, pela assessoria de imprensa do Santander, patrocinador do espetáculo, que estreia no dia 6 de março, em São Paulo.

Nascida em Manaus, Walerie cresceu no Rio de Janeiro, e sempre teve uma relação com o teatro e a música, mas começou a se dedicar de fato à carreira de atriz por volta dos 20 anos. Foi morar em Salvador em 2018 e entrou na Universidade Federal da Bahia no curso de direção teatral. Em 2023, quando já morava em Salvador, começou a fazer participações em musicais, entre eles, “A Peleja da Santa Dulce dos Pobres”, dirigido por Elisio Lopes Jr., além de atuar em um longa-metragem também na capital.

Apesar de não ser baiana, a atriz revela um carinho especial e uma conexão com a Bahia. “Embora não seja nordestina e nem baiana, a minha vida artística e minha história profissional se transformaram muito depois que eu cheguei em Salvador. Eu devo muito a Salvador a minha construção da minha trajetória como artista. Poder viver Gal aqui nesse espetáculo, tendo morado pertinho de onde ela cresceu, tem um sabor especial. Então, este espetáculo também, além de ser uma homenagem a ela mais do que merecida, é também uma homenagem à Bahia, a Salvador e a tudo que essa terra produziu para o mundo".

Segundo Marília Toledo, diretora do musical, a escolha de Walerie para interpretar Gal Costa teve muita relação com a emoção que ela trouxe na sua interpretação e a química com os artistas escolhidos para interpretar Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Além do talento, a semelhança física e um timbre vocal parecido também foram fatores determinantes.

“A Walerie é uma grande atriz. Ela não é só uma cantora que tem uma semelhança física com a Gal, ela tem a condição técnica e emocional de fazer essa trajetória que a gente se propôs a fazer dentro da nossa dramaturgia. Ela é uma atriz de muitos recursos, então ela foi emocionando demais a gente”, afirmou.

“Todo mundo se conectou com ela de uma maneira que a gente entendeu que é isso que a gente precisava. O teatro tem realmente essa conexão emocional com o público, ainda mais teatro musical. Então a emoção, a carga dramática e emocional que ela trouxe para a gente foi decisiva”, completou.

Se tratando de uma cantora baiana, Marília revela uma forte presença da Bahia em toda a construção do musical.

O fato de Gal Costa ser baiana define 100% do DNA desse musical. A Bahia está presente em todas as camadas. Ela está na música, na atmosfera sensorial, no elenco. Trouxemos cinco atores baianos e hoje temos um elenco formado por cerca de 80% de artistas nordestinos. Para nós, isso era fundamental. Era essencial ter esse som do Nordeste, essa musicalidade, essa cadência, essa forma de sentir e de estar no mundo. Os orixás, tão importantes na vida da Gal, estão presentes. A espiritualidade, a ancestralidade, a força simbólica da Bahia atravessam o espetáculo Marília Toledo - diretora do musical

Apesar do início em solo paulista, a direção do espetáculo tem pretensão de passar pelas principais capitais do Brasil, em formato de turnê, incluindo Salvador.

De Maria da Graça à Gal Costa

Um dos maiores nomes da música no país, a baiana Gal Costa morreu em 2022. O espetáculo se propõe a contar como a pequena Maria da Graça Costa Penna Burgos, viria a se tornar não apenas a “musa da tropicália”, mas uma das figuras mais importantes da MPB reconhecida mundialmente.



Walerie revela que sua relação com Gal vem de muito antes de ter sido selecionada para interpretar esse papel. Ela conta que sua mãe sempre foi apaixonada pela cantora e que, desde pequena, sempre ouviu muito MPB por influência dos pais. Além disso, já havia interpretado a cantora no musical de Djavan ‘Vidas Para Contar’ e durante suas pesquisas percebeu muitas semelhanças, para além da aparência e do timbre vocal, na forma de performar e cantar.

“Eu fui percebendo durante a pesquisa que muitas coisas do meu jeito de ser como artista hoje tem muito a ver com ela. A forma dela de cantar, a forma de performar [...] Sempre ouvi também, desde muito nova, sobre a minha semelhança física”, diz.

Marília Toledo revela uma preocupação de não apenas imitar Gal Costa, mas transmitir a essência e contar a história a partir do que seria a visão dela sobre os fatos.

“A minha principal preocupação é em não imitar a Gal Costa. É tentar se aproximar da essência dela, daquilo que ela transmitia, e não de uma mímese. É muito gostoso para o público reconhecer a Gal na intérprete, mas não ficar o tempo inteiro colada só nisso”, explicou.

Bibiana Berg, head sênior de Experiências, Cultura e Impacto Social do Santander Brasil, expressou o apoio da instituição às audições realizadas em Salvador, e ressaltou o incentivo do Santander em projetos culturais ao longo dos anos.

“Ser parceiro do musical fortalece nosso trabalho e nossa história, além de homenagear mais uma vez a história e a cultura brasileira. O Brasil tem muitos artistas talentosos em vários estados. Acreditamos que nossos espaços, junto ao trabalho da produtora de exposição destes talentos, contribuem muito na formação e projeção da carreira que estão desenvolvendo".

Ela também é Gal

Para Walerie, interpretar um nome de peso como Gal Costa traz desafios que ela encara com otimismo e paixão e não se sente pressionada: "Acho que existe uma expectativa das pessoas, obviamente, e uma expectativa minha enquanto artista, enquanto intérprete. Eu encaro esse trabalho primeiro como um trabalho de fato, no sentido de que eu tô aqui me colocando inteira assim para construir como eu faço em todas as coisas em que eu me envolvo".

"Tem uma outra responsabilidade que é de assumir essa protagonista e não é qualquer protagonista, né? Não é qualquer artista, é uma figura tão amada e tão querida por todas as pessoas, por todos os brasileiros, e por mim também que tenho uma conexão com ela. Então, é óbvio que isso me acende uma responsabilidade maior, me coloca num lugar de mais atenção e de mais dedicação. Mas eu assumo isso com muito, muito amor e muita tranquilidade”, completou a atriz.

Segundo Walerie, o público pode esperar uma produção emocionante que resgata a memória e a essência de uma cantora que marcou o Brasil e a história da música popular brasileira.

A história desse espetáculo é contada a partir da cabeça da Gal e isso eu acho que já é de cara uma grande cereja do bolo desse espetáculo. É uma abordagem diferente geralmente do que a gente vê em musicais biográficos. Mas eu acho sobretudo que as pessoas podem esperar ver um espetáculo muito completo e muito impactante. Eu acho que essa é a palavra Walerie Gondim - intérprete de Gal Costa

“É muito difícil prever como o público vai reagir, o que exatamente as pessoas esperam ou como vão se sentir diante do musical. A arte é isso: a gente cria a partir do que acredita, e a resposta do público vem depois. O que posso afirmar com absoluta tranquilidade é que existe um respeito imenso por Gal Costa em tudo o que estamos fazendo. O conjunto da obra é muito potente. Cada elemento foi pensado com extremo cuidado e sensibilidade. O que o público pode esperar é isso: um espetáculo feito com verdade, respeito e intensidade. Um grande tributo à Gal Costa, à sua obra e à sua memória”, completou Marília.

