CULTURA
Noite da Beleza Negra abre venda de ingressos para escolher a nova Deusa do Ébano
Evento será celebrado no próximo sábado, 17
Por Luiza Nascimento
Uma das celebrações mais esperadas do verão de Salvador, a 45ª Noite da Beleza Negra já está vendendo os ingressos para esta edição, que acontecerá no próximo sábado, 17, às 20h30, na Senzala do Barro Preto, no bairro Curuzu.
Os interessados podem adquirir os bilhetes através deste link. Durante o evento, que se reafirma como um mais potentes de exaltação da estética e identidade negra no Brasil, será escolhida a próxima Deusa do Ébano, que representará o Ilê Aiyê no Carnaval 2026.
Ao longo da noite haverá dança, música, performance e emoção, que celebram trajetórias, sonhos e heranças que atravessam gerações.
Veja concorrentes desta edição:
- Bruna Christine;
- Camila Silva;
- Camila Morena;
- Carol Xavier
- Cecília Cadile
- Dandara Namíbia;
- Joana Sousa;
- Larissa Oliveira;
- Mavih Souza;
- Nayara Temporal;
- Rafaela Rosa;
- Raíssa Batista;
- Sarah Moraes;
- Stephanie Ingrid;
- Thuane Vitória.
