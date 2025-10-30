Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Ilê Aiyê abre inscrições para o concurso Deusa do Ébano 2026

Concurso é um símbolo de resistência da cultura e da dança afro-brasileira

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 16:57 h
Vencedoras 44ª Noite da Beleza Negra
Vencedoras 44ª Noite da Beleza Negra -

Um dos momentos mais aguardados do Carnaval se aproxima. As inscrições para o concurso que elegerá a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2026 já estão abertas e seguem até 30 de novembro. O concurso, símbolo de resistência da cultura e da dança afro-brasileira, celebra 51 anos de história neste ano.

Após o encerramento do período de inscrições, será realizada a seleção das 15 finalistas ao título, na sede do Curuzu. A coroação acontecerá durante a 45ª Noite da Beleza Negra, uma das festas mais prestigiadas do verão de Salvador.

Vencedora da edição de 2025, a coroa de Deusa do Ébano pertence à dançarina, comunicadora e escritora Lorena Bispo.

Como se inscrever

Para participar do concurso Deusa do Ébano 2026, as interessadas devem ter entre 18 e 35 anos e se inscrever até o dia 30 de novembro, por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/FmAsqLhJbMSL4oTg8

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ilê Aiyê (@blocoileaiye)

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @blocoileaiye ou pelos telefones (71) 99233-8217 (Jaci Trindade) e (71) 2103-3400 (Sede Ilê Aiyê).

