Estudantes baianos se destacam em feira científica no Panamá

O EICYTEF 2024 teve início na quarta-feira, 13 - Foto: Divulgação | Ascom SEC

Projetos apresentados por estudantes de três colégios estaduais baianos alcançaram as primeiras colocações no Encuentro Internacional de Ciencias y Tecnología Estudiantil Fenosista (EICYTEF 2024), que aconteceu ao longo dessa semana, no Panamá.

O Centro Juvenil de Vitória da Conquista, com o projeto ‘Podcast na Educação: a Biologia presente no Universo Geek’, venceu na categoria Ciências Biológicas. Já na categoria Ciências Sociais venceu o primeiro lugar o Colégio Estadual Nilde Maria Monteiro Xavier, do município de Palmeiras, com o projeto ‘D'eco e Eco Velas Aromáticas de Óleo de Cozinha Reciclado’. O trabalho dos estudantes da Chapada Diamantina também ficou com a segunda colocação geral do encontro científico.

Outro destaque foi o projeto ‘Black Lives Matter: estratégias de combate ao racismo’, dos alunos do Colégio Estadual Carlos Valadares, do município de Santa Bárbara, que alcançou a terceira colocação na categoria Ciências Sociais.

O EICYTEF 2024 teve início na quarta-feira, 13, e foi encerrado nessa sexta, 15, com a participação de estudantes de diferentes países latino-americanos.

O projeto do Colégio Estadual Nilde Maria Monteiro Xavier teve a orientação do professor Jadson Souza e foi desenvolvido pelos estudantes Adriellen Santana, Gustavo Souza, Lucas de Almeida, Angelo de Sá Neto, Guto Gonçalves e Luna Kauane.

Já o projeto do colégio de Vitória da Conquista, que explora conceitos biológicos presentes no universo afetivo dos adolescentes, como séries, filmes, jogos, entre outros, foi realizado pelas estudantes Kênia Costa Andrade, Rebeca Reis e Stela, sob a orientação da professora de Biologia Karine Brandão.

A professora de Língua Inglesa Charlene Conceição de Jesus acompanhou os estudantes Ramon Santos da Silva e Vagner Santos Costa, do Colégio Estadual Carlos Valadares, de Santa Bárbara. O projeto desenvolvido por eles aborda o letramento racial e o colorismo, a partir das aulas de Língua Inglesa.

O EICYTEF é uma organização formada por professores e alunos formados na Escola Pascual Venancio Fenosa do Distrito de Chepo, Província do Panamá, República do Panamá, e que tem como objetivo fortalecer os laços de fraternidade entre estudantes latino-americanos, por meio da ciência e tecnologia educacional.